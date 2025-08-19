Η επιστροφή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, στην οποία παραβρέθηκαν και Ευρωπαίοι ηγέτες δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC, παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Τραμπ και τις πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις των Ευρωπαίων εταίρων του, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για εγγυήσεις ασφάλειας ή μέτρα προς την κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την άλλη, προέκυψαν τέσσερα βασικά συμπεράσματα:

1. Πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε διαπραγματεύσεις με τον Ζελένσκι. Τόνισε ότι μια διμερής συνάντηση θα μπορούσε να ακολουθηθεί από τριμερή, με τη δική του συμμετοχή. Παραμένει αβέβαιο κατά πόσο είναι εφικτό να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022.

2. Ο Τραμπ δεν θεωρεί απαραίτητη την εκεχειρία - Η αντίδραση των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κατάπαυση του πυρός δεν είναι προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις. «Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο», είπε. Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν, με πιο έντονη αντίρρηση από τον Μερτς, ο οποίος υπογράμμισε ότι καμία επόμενη συνάντηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς εκεχειρία και κάλεσε για πίεση προς τη Ρωσία.

3. Οι υπαινιγμοί Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν σε εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς να διευκρινίσει το εύρος. Δεν υποσχέθηκε αποστολή στρατευμάτων, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ερωτηθείς σχετικά. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη είναι η «πρώτη γραμμή άμυνας», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν».

4. Η διαφορετική στρατηγική του Ζελένσκι

Σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι επιχείρησε να δείξει πιο συμβιβαστική στάση. Εξέφρασε επανειλημμένα ευχαριστίες, επέλεξε να φορέσει σκούρο κοστούμι αντί για τη στρατιωτική στολή του και παρέδωσε στον Τραμπ επιστολή της συζύγου του, Ολένα Ζελένσκα, προς τη Μελάνια Τραμπ.

Ευρωπαίοι ηγέτες, επίσης, επιδοκίμασαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τον ρόλο του στη διευκόλυνση των συνομιλιών.

Financial Times: Οι κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας και τα αιτήματα στον Τραμπ

Η Ουκρανία υπόσχεται να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ.δολαρίων, χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφο που είδε η εφημερίδα Financial Times.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης μια συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.

Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία ως μέρος μιας συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει την επιθυμία του να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας Patriot.

Οι «κόκκινες γραμμές» και τα αιτήματα του Κιέβου

Παράλληλα, το έγγραφο επαναλαμβάνει την έκκληση της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός, την οποία ο Τραμπ είχε υποστηρίξει, αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε.

Επίσης, τονίζεται ότι μια «διαρκής ειρήνη δεν θα βασίζεται σε παραχωρήσεις και δωρεάν δώρα προς τον Πούτιν, αλλά σε [ένα] ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις».

Επιπλέον, η Ουκρανία δεν θα δεχτεί καμία συμφωνία που να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και επιμένει σε κατάπαυση του πυρός ως το πρώτο βήμα προς μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το έγγραφο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση που έκανε ο Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα να παγώσει το υπόλοιπο της πρώτης γραμμής εάν η Ουκρανία αποσύρει στρατεύματα από τις μερικώς κατεχόμενες ανατολικές περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε «ένα στήριγμα για περαιτέρω και ταχεία προώθηση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν να «επιτύχει τους στόχους της επιθετικότητας με άλλα μέσα», όπως αναφέρει.

Η Ουκρανία πιστεύει ότι η προσπάθεια της Ρωσίας να επιλύσει εδαφικά ζητήματα πριν από περαιτέρω συνομιλίες για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία θα δημιουργήσει «τετελεσμένο γεγονός», ενώ δεν κάνει τίποτα για να διασφαλίσει τη μελλοντική ασφάλεια του Κιέβου, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το Κίεβο επιμένει επίσης να δοθεί πλήρης αποζημίωση από τη Ρωσία για τις ζημιές από τον πόλεμο, οι οποίες ενδεχομένως θα καλυφθούν από τα 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «.παγώσει».