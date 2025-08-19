Η Ουκρανία υπόσχεται να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ.δολαρίων, χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφο που είδε η εφημερίδα Financial Times.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης μια συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.

Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία ως μέρος μιας συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει την επιθυμία του να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας Patriot.

Οι «κόκκινες γραμμές» και τα αιτήματα του Κιέβου

Παράλληλα, το έγγραφο επαναλαμβάνει την έκκληση της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός, την οποία ο Τραμπ είχε υποστηρίξει, αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε.

Επίσης, τονίζεται ότι μια «διαρκής ειρήνη δεν θα βασίζεται σε παραχωρήσεις και δωρεάν δώρα προς τον Πούτιν, αλλά σε [ένα] ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις».

Επιπλέον, η Ουκρανία δεν θα δεχτεί καμία συμφωνία που να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και επιμένει σε κατάπαυση του πυρός ως το πρώτο βήμα προς μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το έγγραφο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση που έκανε ο Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα να παγώσει το υπόλοιπο της πρώτης γραμμής εάν η Ουκρανία αποσύρει στρατεύματα από τις μερικώς κατεχόμενες ανατολικές περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε «ένα στήριγμα για περαιτέρω και ταχεία προώθηση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν να «επιτύχει τους στόχους της επιθετικότητας με άλλα μέσα», όπως αναφέρει.

Η Ουκρανία πιστεύει ότι η προσπάθεια της Ρωσίας να επιλύσει εδαφικά ζητήματα πριν από περαιτέρω συνομιλίες για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία θα δημιουργήσει «τετελεσμένο γεγονός», ενώ δεν κάνει τίποτα για να διασφαλίσει τη μελλοντική ασφάλεια του Κιέβου, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το Κίεβο επιμένει επίσης να δοθεί πλήρης αποζημίωση από τη Ρωσία για τις ζημιές από τον πόλεμο, οι οποίες ενδεχομένως θα καλυφθούν από τα 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «.παγώσει».