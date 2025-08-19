Σύνοδος στην Ουάσινγκτον

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκινούν να εργάζονται άμεσα για την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια ιστορική συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι εγγυήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων της Ουκρανίας χωρίς περιορισμούς, όπως περιορισμούς στον αριθμό των στρατευμάτων της, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στόχος είναι να αποφευχθεί η απαίτηση της Ρωσίας για περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Στάρμερ: Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα συνεχιστούν και σήμερα

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας μεταξύ των ΗΠΑ και των κύριων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας θα συνεχιστούν την Τρίτη.

«Θα συνεργαστούμε τώρα με τις ΗΠΑ για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε στο BBC στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

«Έχουμε αναθέσει στις ομάδες μας. Μερικές από αυτές φτάνουν ακόμη και αύριο (σ.σ. Σήμερα) για να ξεκινήσουν τις λεπτομερείς εργασίες επί του θέματος».

Ο Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ένα από τα βασικά αποτελέσματα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο ήταν μια συμφωνία για τις 30 χώρες που ονομάστηκαν «Συνασπισμός των Προθύμων» να εργαστούν για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και να ξεκινήσουν συντονισμένες προσπάθειες με τις ΗΠΑ.

Ο συνασπισμός είναι μια ομάδα δυτικών χωρών που δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα επισημοποιηθούν εντός 10 ημερών.

Μέρος αυτών των εγγυήσεων περιλαμβάνει σχέδια για την Ουκρανία να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισ. δολαρίων μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.