Σύνοδος στην Ουάσινγκτον

Στο επίκεντρο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας, με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να αναλάβουν οποιαδήποτε δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας την υπόθεση στη Βρετανία και τη Γαλλία με τον λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων» τους.

Όμως, μετά από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν από την Ευρώπη σε «συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ποια μορφή μπορεί λοιπόν να πάρει αυτό; Υπάρχουν γενικά τέσσερις πιθανότητες σύμφωνα με το BBC: