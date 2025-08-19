Σύνοδος στην Ουάσινγκτον

Στο επίκεντρο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας, με στόχο την αποτροπή της Ρωσίας από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.
Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να αναλάβουν οποιαδήποτε δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας την υπόθεση στη Βρετανία και τη Γαλλία με τον λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων» τους.
Όμως, μετά από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν από την Ευρώπη σε «συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Ποια μορφή μπορεί λοιπόν να πάρει αυτό; Υπάρχουν γενικά τέσσερις πιθανότητες σύμφωνα με το BBC:
- Αποστολή χερσαίων στρατευμάτων: Αυτό θεωρείται το λιγότερο πιθανό. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί αυτόν τον πόλεμο ως πρόβλημα της Ευρώπης και το να διαθέσει χερσαία στρατεύματα, ακόμη και σε ειρηνευτικό ρόλο, σε μια σύγκρουση που αντιπαθεί βαθιά θα σήμαινε μια σημαντική στροφή.
- Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες: Αυτό είναι πιο πιθανό. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της πορείας του πολέμου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ μιας πτήσης αναγνώρισης ή μιας θαλάσσιας περιπολίας χωρίς αντιπαράθεση και μιας ένοπλης σύγκρουσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.
- Πληροφορίες: Οι αμερικανικές δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αναχαιτίσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων εισβολής. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας που θα συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ πιθανότατα θα χαρούν να βοηθήσουν.
- Εφοδιασμός: Όποια μορφή κι αν λάβει τελικά η «δύναμη διαβεβαίωσης» υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου/Γαλλίας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, τότε θα χρειαστεί πολλή υποστήριξη - και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η Ουάσινγκτον πιθανότατα θα χαρεί να βοηθήσει.