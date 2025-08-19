Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται επί του περιεχομένου των εγγυήσεων ασφάλειας που ζητά η χώρα του από τους συμμάχους της και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ηγετών θα συνεχιστούν την Τρίτη.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονται επίσης σε συνεχή επαφή. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται πως για το ζήτημα των εγγυήσεων ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε πως «πρώτη εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός, εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, καλά εξοπλισμένοι, με αμυντικά συστήματα και καλύτερα πρότυπα».

Για τη δεύτερη εγγύηση ασφαλείας, ο Μακρόν ανέφερε πως είναι η ετοιμότητα δυνάμεων από χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής. «Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Τούρκοι και άλλοι να είναι έτοιμοι να διεξάγουν επιχειρήσεις στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά.

Όχι στην πρώτη γραμμή, όχι προκλητικά, αλλά για να στείλουν ένα στρατηγικό μήνυμα ότι η διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία είναι και δικό τους μέλημα» ανέφερε ο Μακρόν.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της θα συνεχιστούν την Τρίτη.

Πρόσθεσε ότι ένα από τα βασικά αποτελέσματα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο ήταν μια συμφωνία για τις 30 χώρες που ονομάστηκαν «Συνασπισμός των Προθύμων» να εργαστούν για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και να ξεκινήσουν συντονισμένες προσπάθειες με τις ΗΠΑ.