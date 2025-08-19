Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Ο Μακρόν «βάζει στο τραπέζι» δυνάμεις από Βρετανία και Ουκρανία

Για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που θέλει η Γαλλία στην Ουκρανία ώστε να υπάρξει μια λύση στον πόλεμο της Ρωσίας στην ανατολική Ευρώπη μίλησε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά από τις συναντήσεις που είχαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα.

Σε δηλώσεις του στο τηλεποτικό δίκτυο LCI, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως «πρώτη εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός, εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, καλά εξοπλισμένοι, με αμυντικά συστήματα και καλύτερα πρότυπα».

Για τη δεύτερη εγγύηση ασφαλείας, ο Μακρόν ανέφερε πως είναι η ετοιμότητα δυνάμεων από χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής. «Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Τούρκοι και άλλοι να είναι έτοιμοι να διεξάγουν επιχειρήσεις στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά.

Όχι στην πρώτη γραμμή, όχι προκλητικά, αλλά για να στείλουν ένα στρατηγικό μήνυμα ότι η διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία είναι και δικό τους μέλημα» ανέφερε ο Μακρόν.

Σημειώνεται πως το Bloomberg μετέδωσε ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκινούν να εργάζονται άμεσα για την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια ιστορική συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ζελένσκι.

Οι εγγυήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων της Ουκρανίας χωρίς περιορισμούς, όπως περιορισμούς στον αριθμό των στρατευμάτων της, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στόχος είναι να αποφευχθεί η απαίτηση της Ρωσίας για περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.