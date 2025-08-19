Τραμπ: Πιθανό να μη θέλει συμφωνία ο Πούτιν - Ο Ζελένσκι πρέπει να γίνει πιο ευέλικτος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Ρώσος ομόλογός του να μη θέλει συμφωνία, ενώ μιλώντας στο Fox News ανέφερε πως ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να γίνει πιο ευέλικτος

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες καναδυό εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ελπίζει ότι ο Ζελένσκι «θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», αλλά τονίζει ότι πρέπει να είναι «ευέλικτος» και στις διαπραγματεύσεις.

«Το κανόνισα με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις, εμείς, είμαστε 7.000 μίλια μακριά», είπε ο Τραμπ.

«Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα συμβεί εκεί και μετά, αν αυτό πετύχει, αν πετύχει, τότε θα πάω στην τριμερή συνάντηση και θα το κλείσω», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, κατά τη γνώμη του, «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα».

«Νομίζω ότι το γεγονός ότι ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα διαφορετικά, δεν θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των δύο. Θα είχα κανονίσει και τους τρεις, μια τριμερή συνάντηση, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρξε τρομερή έχθρα», είπε ο πρόεδρος.

Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν θα έλεγε ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν θα γίνουν ποτέ «καλύτεροι φίλοι», αλλά παρατηρεί ότι οι δύο ηγέτες είναι αυτοί που «πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις».

«Θερμή η σχέση με τον Πούτιν»

Ο Τραμπ είπε ότι υπάρχει μια «θέρμη» μεταξύ αυτού και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και αυτό έγινε αισθητό κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους στο Άνκορατζ της Αλάσκας την περασμένη Παρασκευή.

«Είδατε ότι όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο του, κατέβηκα από το δικό μου, υπάρχει μια ζεστασιά εκεί που δεν μπορείς, ξέρετε, υπάρχει ένα αξιοπρεπές συναίσθημα... και είναι καλό, όχι κακό», είπε ο πρόεδρος.

Ερωτηθείς για την προοπτική εγγυήσεων ασφαλείας, ο Τραμπ λέει ότι τα ευρωπαϊκά έθνη «θα το προετοιμάσουν».«Θέλουν να έχουν στρατιώτες επί τόπου», προσθέτει, αναφερόμενος στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.«Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα».

Σε ερώτηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν δυνάμεις επί τόπου στο πλαίσιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. «Έχετε τη διαβεβαίωσή μου, και εγώ είμαι πρόεδρος», είπε.

«Απλώς προσπαθώ να σταματήσω να σκοτώνονται άνθρωποι», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι πάντα πίστευε ότι η Ουκρανία ήταν ένα φράγμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης και τόνισε ότι είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τον Πούτιν μετά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Δεν το έκανα μπροστά τους, σκέφτηκα ότι θα ήταν ασέβεια προς τον Πρόεδρο Πούτιν», λέει.

«Ο Πούτιν δεν μιλούσε στους ανθρώπους από την Ευρώπη».

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδιά του να προσπαθήσει να οργανώσει μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο συνέστησε μια νέα συνάντηση σε «έναν ή δύο μήνες» αλλά δεν κατονόμασε σε ποιον αναφερόταν.

Ο Τραμπ είπε ότι υποστήριξε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν μέχρι τότε και ότι έπρεπε να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό «απόψε».

«Ένας από τους κυρίους, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ελπίζω να μην τον προσέβαλα. Είπε: "Λοιπόν, ας συναντηθούμε σε έναν ή δύο μήνες και ας δούμε"», είπε ο Τραμπ, προφανώς περιγράφοντας μια συνομιλία με έναν Ευρωπαίο ηγέτη.

«Είπα: "Σε έναν ή δύο μήνες; Θα έχετε άλλους 40.000 νεκρούς σε έναν ή δύο μήνες. Πρέπει να το κάνετε απόψε"», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και το έκανα, στην πραγματικότητα. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθώ να κανονίσω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι».