BBC: Ο Ζελένσκι κέρδισε χρόνο αλλά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά

Σε αντίθεση με την προηγούμενη συνάντηση τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκαν αποφασισμένοι να βάλουν νερό στο κρασί τους παρά τις διαφορές τους, υπογραμμίζει το BBC.

Συγκαταβατικός και εμφανίσιμος

Ο Ζελένσκι φορούσε ένα κοστούμι με γιακά και ο Τραμπ επαίνεσε την ενδυμασία του. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης επανειλημμένα «ευχαριστώ», κάτι που πρέπει να ευχαρίστησε και τον οικοδεσπότη του.

Ειρήνη ναι, εκεχειρία όχι

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν και οι δύο ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα, παρόλο που ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν απαραίτητη πριν βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση, όμως ο Ζελένσκι παρέμεινε εμφανώς σιωπηλός για το θέμα.

Αόριστες εγγυήσεις

Αυτό που ακούσαμε από τους ηγέτες υποδηλώνει ότι οι συζητήσεις τους κεκλεισμένων των θυρών επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στις προοπτικές συνάντησης μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες εγγυήσεις συζητήθηκαν ή πώς η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στην ίδια αίθουσα με τον Πούτιν θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Η πιθανότητα μιας τριμερούς

Ο Ουκρανός ηγέτης ήταν πιο πρόθυμος να μιλήσει για την πιθανή συνάντησή του με τον Πούτιν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του και, εάν η Μόσχα συμφωνούσε.

Δεν άγγιξαν το θέμα των εδαφών

Ένα ζήτημα που οι ηγέτες φάνηκαν απρόθυμοι να θέσουν ενώπιον των μέσων ενημέρωσης ήταν οι πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

«Έχω διαφωνήσει με αυτό που υπάρχει σε αυτόν τον χάρτη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αντιτάχθηκε σε αυτό που ο χάρτης του Οβάλ Γραφείου έδειχνε ως εδάφη που είχαν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Το βασικό αποτέλεσμα του ταξιδιού ήταν ότι βοήθησε την Ουκρανία να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν μετά την πρώτη του συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες υποδηλώνει ότι η Ρωσία κατάφερε να κάνει ακριβώς το ίδιο.