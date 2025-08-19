Λαβρόφ: Στόχος της Ρωσίας δεν ήταν η κατάληψη εδαφών της Ουκρανίας αλλά η «προστασία» ρωσόφωνων

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ πρόθεση να καταλάβει ουκρανικό έδαφος, αλλά να «προστατεύσει» τους ρωσόφωνους στην ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία.

Μιλώντας σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, υποστήριξε ότι η Ρωσία «ποτέ δεν επιδίωξε να καταλάβει εδάφη - ούτε την Κριμαία ούτε το Ντονμπάς». Αντίθετα, όπως είπε, στόχος ήταν «να προστατεύσει τους Ρώσους που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη εδώ και αιώνες».

Ο ισχυρισμός του Λαβρόφ παραπέμπει στη γνωστή ρητορική της Μόσχας που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την απρόκλητη εισβολή και προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Τότε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι η στρατιωτική επέμβαση στην Κριμαία και το Ντονμπάς αποσκοπούσε στην «προστασία» των Ρώσων και ρωσόφωνων από υποτιθέμενες διώξεις των ουκρανικών αρχών.

Αναφερόμενος στις αμερικανικές προσπάθειες για συνολική ειρηνευτική συμφωνία, ο Λαβρόφ υποστήριξε: «Χωρίς σεβασμό για τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας και τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων κατοίκων της Ουκρανίας, δεν μπορεί να υπάρξει λόγος για μακροπρόθεσμες συμφωνίες».

Παρόμοιο αφήγημα είχε χρησιμοποιήσει η Μόσχα και το 2008, όταν εισέβαλε στη Γεωργία. Τότε, ο πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι η Ρωσία έπρεπε να «προστατεύσει» τους ρωσόφωνους στις αποσχισθείσες περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Εμφανιζόμενος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε στις συνομιλίες τη Δευτέρα ότι δεν χρειαζόταν κατάπαυση του πυρός και ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε πόλεμο - κάτι που είναι η θέση του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όχι της Ευρώπης.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «επέμειναν σε κάθε βήμα μόνο σε κατάπαυση του πυρός και ότι μετά από αυτό θα συνέχιζαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Πηγή: Reuters, CNN