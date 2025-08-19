Συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν: Ποιες πόλεις είναι υποψήφιες να τη φιλοξενήσουν

Γενεύη και Ρώμη είναι οι πιθανότερες πόλεις για να φιλοξενήσουν την συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ μέσα στις υποψήφιες είναι και η Βουδαπέστη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν πιέζει τώρα τη Γενεύη ως την τοποθεσία μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σήμερα το πρωί, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε «μια ουδέτερη χώρα» και επομένως «ίσως στην Ελβετία... ή σε άλλη χώρα».

«Υποστηρίζω τη Γενεύη», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε επίσης ότι η Γενεύη «θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος χώρος», προσθέτοντας ότι «η Ιταλία είναι υπέρ», ενώ αυτή η επιλογή προτιμάται από τους Ρώσους.

Εν τω μεταξύ, η Ρώμη είναι μια επιλογή που προτιμούν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, συμφωνούν με τον Τραμπ για τη Ρώμη.

«Αξιολογούμε ακόμη αρκετές τοποθεσίες», είπαν διπλωμάτες της ΕΕ.

Το Reuters, από την πλευρά του, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει ότι μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία είχε προηγουμένως θεωρηθεί ως μία από τις πιθανές τοποθεσίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, διατηρεί στενές σχέσεις και με τον Αμερικανό και με τον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με το CNN.

Επιπλέον, τον Απρίλιο, η Ουγγαρία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν.