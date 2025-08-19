Ζελένσκι για Σύνοδο Κορυφής στο Λ. Οίκο: Έγινε ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου

Ως «ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης», χαρακτήρισε τις συζητήσεις που πραγματοποίησαν σε τηλεδιάσκεψη οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ζελένσκι, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του αποτελούν το κορυφαίο επίτευγμα της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων, αλλά και της θυσίας και του θάρρους του ουκρανικού λαού που υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία του.

Υπενθυμίζεται ότι στις συνομιλίες συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Είπε, ακόμα, την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των HΠΑ να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου

«Μόλις προήδρευσα μιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφιερωμένης στα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών μας με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στις οποίες συμμετείχαν και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας. Έχουμε κάνει σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου και τη διασφάλιση της ασφάλειας για την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, που θα εφαρμοστούν, αποτελούν το σημαντικότερο επίτευγμα των κοινών μας προσπαθειών, όλων των εταίρων μας και, πάνω απ’ όλα, του ουκρανικού θάρρους που υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία μας.

Με τον Αντόνιο συζητήσαμε τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις περαιτέρω κοινές μας δράσεις. Εκτιμούμε την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά.

Συζητήσαμε επίσης τα επόμενα βήματα και την προετοιμασία του νέου, 19ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Η πίεση πρέπει να ενταθεί μέχρι η Ρωσία να λάβει πραγματικά μέτρα για να σταματήσει τον πόλεμο.

Ξεχωριστά, αναδείξαμε τη σημασία της ενότητας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ και το άνοιγμα ομάδων διαπραγματεύσεων.

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας».

I spoke with the @eucopresident, António Costa.



He has just chaired a meeting of the European Council dedicated to the outcomes of our negotiations that we and our European colleagues held with President Trump in Washington. We have taken an important step toward ending this war… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

Κόστα σε Ζελένσκι: Ακλόνητη η στήριξη στην Ουκρανία - Η διαδικασία ένταξής της στην ΕΕ πρέπει να συνεχιστεί

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.



I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.



Our top priorities are to stop the… — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει και ότι η Ευρώπη οφείλει να συμμετάσχει σε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μαζί με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κόστα, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον μέσω βιντεοκλήσης από τη Λισαβόνα, δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους ότι, παρότι απαιτούνται πολλά βήματα και δεν υπάρχουν εγγυήσεις επιτυχίας, η ίδια η πιθανότητα μιας διμερούς συνάντησης μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν συνιστά «μια τεράστια πρόοδο».

«Τώρα όλοι πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δυνατότητα σε πραγματικότητα, ώστε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί και να έχει επιτυχία», είπε, ζητώντας ευρύτερες συνομιλίες με τη συμμετοχή της Ευρώπης «το συντομότερο δυνατό».

Επισήμανε επίσης ως «ιδιαίτερα σημαντική» την ετοιμότητα της Ουάσινγκτον να συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Η βάση για μελλοντικές εγγυήσεις είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, των οποίων η ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι το μέλλον της χώρας δεν συνδέεται μόνο με μέτρα ασφαλείας, αλλά και με τις προοπτικές σταθερότητας και ευημερίας που θα προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ.

Παράλληλα, το μπλοκ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο και ετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων, κατέληξε ο Κόστα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προήδρευσαν της συνεδρίασης του «συνασπισμού των προθύμων», μία ημέρα μετά τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το Κίεβο επεξεργάζεται το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας που η χώρα του ζητά από τους συμμάχους και ότι η συζήτηση θα συνεχισθεί σήμερα σε επίπεδο ηγετών.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας βρίσκονται επίσης τώρα σε συνεχή επαφή. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Ζελένσκι.