Κρίση στη Μέση Ανατολή

Στη δεύτερη εβδομάδα της μπήκε την Παρασκευή (20/06) η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν που συνεχίζει και προκαλεί μεγάλες ανησυχίες για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες:

09:57 Το Ιράν ζητά από τη διεθνή κοινότητα να πάρει αποστάσεις από το Ισραήλ

O υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, ανέφερε την Παρασκευή (20/06) πως ελπίζει στην απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών έχει μπει στη δεύτερη εβδομάδα της.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι «μετά από την αντίσταση μας απέναντι στο Ισραήλ, ελπίζω ότι οι άλλες χώρες θα αποστασιοποιηθούν από αυτή την επιθετικότητα.

09:38 Χαμενεΐ: Το Ισραήλ τιμωρείται αυτή τη στιγμή

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανάρτηση του στο X «πως σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή».

