Τραμπ: Δύσκολο να ζητήσω από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιδρομές - Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει

«Το Ισραήλ τα πάει καλά όσον αφορά τον πόλεμο και νομίζω πως θα πρέπει να πεις ότι το Ιράν τα πάει λιγότερο καλά. Είναι λίγο δύσκολο να σταματήσεις κάποιον» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Νιού Τζέρσεϊ.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν με τους Ευρωπαίους υπουργούς, o πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, λέγοντας πως «το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ «το Ιράν δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη, αλλά με εμάς».

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών κάλεσαν την Παρασκευή το Ιράν να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφού οι συνομιλίες στη Γενεύη με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα πυρηνική συμφωνία έληξαν με ελάχιστα σημάδια προόδου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε δημόσια διάψευση της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, επιμένοντας ότι το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Κάνει λάθος», δήλωσε κατηγορηματικά ο Τραμπ.

Η Γκάμπαρντ είχε καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου τον Μάρτιο, διαβεβαιώνοντας ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, το Ιράν δεν εργάζεται για την κατασκευή πυρηνικής κεφαλής. Αντίθετα, ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η Τεχεράνη απέχει «λίγες εβδομάδες ή μήνες» από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, εκτιμώντας ότι η απειλή είναι πολύ πιο άμεση.

Reporter: Your intelligence community says they have no evidence that Iran is building a nuke.



Trump: Then my intelligence community is wrong. Who said that?



Reporter: You director of national intelligence Tulsi Gabbard.



Trump: She's wrong.pic.twitter.com/mFBY0NHNmh