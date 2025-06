Ζημιές στο τέμενος της Χάιφα προκάλεσε ο ιρανικός πύραυλος

Τα ωστικά κύματα από έναν ιρανικό πύραυλο που έπληξε το κέντρο της βόρειας πόλης Χάιφα την Παρασκευή κατέστρεψαν βιτρό παράθυρα και προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές του μεγάλου τζαμιού Αλ Τζαρίνα, που χτίστηκε το 1775 και επεκτάθηκε το 1901.

Το χαμηλό,πέτρινο κτίριο κοντά στο λιμάνι της Χάιφα προσελκύει συνήθως έως και 200 άτομα τις Παρασκευές, αλλά σήμερα εμφανίστηκαν μόλις 15 λόγω της απαγόρευσης του Εσωτερικού Μετώπου για μεγάλες συγκεντρώσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Wakf, Khaled Dagash.

Είπε ότι οι προσευχές είχαν τελειώσει όταν έπεσε ο πύραυλος και κανείς δεν είχε μείνει στο κτίριο.

Ένα άτομο του οποίου δεν γνώριζε την ταυτότητα τραυματίστηκε ελαφρά έξω, είπε.

Το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση, δήλωσε ο Dagash, προσθέτοντας ότι φοβόταν ότι η κυβερνητική αποζημίωση δεν θα ήταν αρκετή για την αποκατάσταση των ζημιών.

Παράθυρα ανατινάχθηκαν επίσης στο ακόμη παλαιότερο Masjid Al-Saghir, που χτίστηκε το 1761. Δεν ήταν ορατές άλλες ζημιές από τον εξωτερικό κλοιό.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ λέει ότι το Ιράν προσπαθεί «να σκοτώσει Ισραηλινούς όλων των θρησκειών - συμπεριλαμβανομένων των μουσουλμάνων» - και διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ «θα υπερασπιστεί όλους τους Ισραηλινούς. Όλες τις θρησκείες συμπεριλαμβανομένων».

