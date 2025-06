IDF: Εξουδετερώθηκε ο οικονομικός επικεφαλής της Χαμάς

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον οικονομικό επικεφαλής της Χαμάς, ο οποίος ήταν βοηθός του πρώην αναπληρωτή διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης, Μαρουάν Ίσα.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι ο Ιμπραήμ Αμπού-Σαμάλα διατελούσε οικονομικός διευθυντής της στρατιωτικής πτέρυγας της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» και υπήρξε στενός συνεργάτης του Μαρουάν Ίσα, μέχρι τον θάνατο του τελευταίου σε ισραηλινό πλήγμα τον Μάρτιο του 2024.

«Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Αμπού-Σαμάλα σχεδίαζε και διαχειριζόταν τον προϋπολογισμό της στρατιωτικής πτέρυγας κατά τη διάρκεια του πολέμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Μεταξύ άλλων, ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και τη λαθραία διακίνηση εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στη Λωρίδα της Γάζας».

«Μέσω αυτών των χρηματοδοτήσεων», προστίθεται, «ο Αμπού-Σαμάλα συνέβαλε στον επανεξοπλισμό της Χαμάς και διευκόλυνε την καταβολή μισθών στα μέλη της, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη στη συνεχιζόμενη τρομοκρατική δραστηριότητα της οργάνωσης».

