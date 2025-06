Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπά τη Χάιφα (vid)

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτύπησε στο Ισραήλ, στην πόλη της Χάιφα.

Σε νέο γύρο βαλλιστικών επιθέσεων προχώρησε το Ιράν, στοχοθετώντας εκ νέου αστικά κέντρα του Ισραήλ.

Δεκαεπτά άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά, έχουν τραυματιστεί από το νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στη χώρα, αναφέρει η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ Magen David Adom (MDA).

Ένα 16χρονο αγόρι φέρει θραύσματα στο άνω μέρος του σώματός του, ενώ ένας 54χρονος βρίσκεται σε λιγότερη σοβαρή κατάσταση, με τραύμα από θραύσματα στα κάτω άκρα του.

Σύμφωνα με εκτίμηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, περίπου 25 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ σε αυτή την τελευταία επίθεση.

#Israel 🇮🇱: an Iranian ballistic missile has struck the port city of #Haifa just minutes ago. pic.twitter.com/UhSnM9JVDJ