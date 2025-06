Χαμενεΐ: Τιμωρούμε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή

Σε ακόμη μια ανάρτηση προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (20/06) ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην οποία επανέλαβε ότι «τιμωρεί το Ισραήλ», με τις πυραυλικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Χαμενεΐ πως «ο εχθρός τιμωρείται αυτή τη στιγμή».

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.