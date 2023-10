Ισραηλινά τανκς στη Γάζα - Πρόεδρος Ισραήλ: «Bάρβαροι και σαδιστές οι δολοφόνοι της Σάνι Λουκ»

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Γάζα, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDf) με δυνάμεις τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης προωθούνται στην κεντρική οδική αρτηρία που διατρέχει την Λωρίδα της Γάζας από Βορρά προς Νότο.

Την ίδια ώρα θλίψη προκαλεί η δολοφονία της γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ, που είχε πέσει θύμα απαγωγής από τους τρομοκράτες της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

The body of #Israeli-#German citizen Shani Louk, who was believed to have been kidnapped alive amid #Hamas's assault on the music festival in Reim, was found on Monday.https://t.co/lEsfCfd5nP