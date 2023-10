H εβραϊκή κοινότητα στις ΗΠΑ στρέφεται στην οπλοκατοχή μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου εναντίον αμάχων και η σκληρή απάντηση του ισραηλινού στρατού με επιθέσεις στη Γάζα, που έχει ως συνέπεια χιλιάδες άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους ξεσηκώνοντας κύμα αντιδράσεων σ’ όλο τον κόσμο έχει αυξήσει το αίσθημα ανασφάλειας στους Εβραίους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου TMZ, ο φόβος για κάποια νέα τρομοκρατική επίθεση σε συνάρτηση με τον αυξανόμενο αντισημιτισμό, όσο ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα αυξάνεται, έχει οδηγήσει πολλούς Αμερικανούς εβραϊκής καταγωγής αλλά και Ισραηλινούς να σπεύδουν να αγοράσουν όπλα.

Όπως δήλωσε ο Έρικ Φλέτσερ, διευθυντής του Burbank Ammo and Guns, στο TMZ «το κατάστημα έχει δει πρόσφατα μια τεράστια εισροή Εβραίων Αμερικανών και Ισραηλινών που αγοράζουν όπλα για πρώτη φορά». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πωλητής όπλων ολόκληρες οικογένειες αγοράζουν ακόμα και πυροβόλα όπλα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους.

