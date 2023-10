Σειρήνες συναγερμού σε πόλεις του Ισραήλ

Ζημιές προκλήθηκαν στη νότια πόλη Νετιβότ και άλλες πόλεις του Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας μετά από εκτόξευση ρουκετών και σειρήνες που ήχησαν, όπως αναφέρουν οι Times of Israel. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναφέρει ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί σε μια άμεση πρόσκρουση ρουκέτας σε σπίτι και σε μια άλλη πρόσκρουση στον τοίχο ενός σπιτιού.

