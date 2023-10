Κάτοικος Γάζας: Δεν σκότωσαν οι Εβραίοι τον αδερφό μου - Η Χαμάς τον σκότωσε (audio)

Με νέα ανάρτησή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα παραθέτει ηχητικό ντοκουμέντο με την αφήγηση ενός 28χρονου κατοίκου στη Λωρίδα της Γάζα που περιγράφει πως ζουν οι αθώοι Παλαιστίνιοι κάτω από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς.

«Δεν σκότωσαν οι Εβραίοι τον αδερφό μου. Η Χαμάς τον σκότωσε!» λέει σε κάποιο σημείο ο 28χρονος εμφανώς συντετριμμένος, αλλά και αγανακτισμένος με τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

“The Jews didn’t kill my brother; Hamas did.”



Listen to "Ashraf" as he describes what it's like for innocent Palestinians to live under Hamas.