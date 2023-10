Συναγερμός για ρουκέτες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ

Συναγερμοί για ρουκέτες ακούγονται στην Ιερουσαλήμ και στις γύρω περιοχές, ακολουθούμενοι από θόρυβο, προφανώς λόγω της αναχαίτισης τουλάχιστον ορισμένων από τις ρουκέτες από το σύστημα Iron Dome, αναφέρουν οι Times of Israel.

Η πρωτεύουσα δεν έχει γίνει στόχος εδώ και αρκετές ημέρες.

Στο μεταξύ, ρουκέτες εκτοξεύονται από τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας προς την πόλη Μπερσέμπα στα νότια. Δύο ρουκέτες προσκρούουν σε ανοιχτές περιοχές χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

Multiple Rockets were launched from the Gaza Strip towards Jerusalem within the last few minutes with the Iron Dome reported to have Downed several of them. pic.twitter.com/j9DDxRsebR