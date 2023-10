Πόλεμος στο Ισραήλ

Στην τέταρτη εβδομάδα μπαίνει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τους τρομοκράτες της Χαμάς, με τις ΗΠΑ πλέον να προειδοποιούν ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επέκτασης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τον Μπάιντεν να ζητά να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μπάιντεν τόνισε ότι είναι αναγκαίο το Ισραήλ να υπερασπιστεί τους πολίτες του από την τρομοκρατία, με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι άμαχοι.

Το Ισραήλ συνέχισε να πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χθες, Κυριακή, και απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους αμάχους του Παλαιστινιακού θύλακα να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ειδικότερα, το βράδυ της Κυριακής, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η έκκλησή του προς τους Παλαιστίνιους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη κατευθυνόμενοι προς τα νότια είναι πλέον «επείγουσα».

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε την Κυριακή ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Πρόκειται για επείγουσα έκκληση», είπε ο Χαγκάρι επιβεβαιώνοντας ότι ο αριθμός των ομήρων από τη Χαμάς στην επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος ανήλθε στους 239.

Στη «δεύτερη φάση» του πολέμου κατά της Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις μετακινούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι τηλεπικοινωνίες στη Γάζα διακόπηκαν. Σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιχειρήσεων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, τα ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν δεκάδες μέλη της Χαμάς. Ακόμη, οι IDF πραγματοποιήθηκαν πλήγματα εναντίον περίπου 600 στόχων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων χώρων αποθήκευσης όπλων, κρησφύγετων και χώρων συγκέντρωσης.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ

Εικόνες με άρματα μάχης έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, και με στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία του Ισραήλ στο έδαφος της Γάζας. Μπουλντόζες ανοίγουν δρόμους στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες εικονίζονται άρματα Merkava, συνοδευόμενα από πεζικάριους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των IDF, Υποστράτηγο Ράφι Μίλο, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να διαρκέσει μήνες και «η οικονομία θα χρειαστεί τελικά να ανοίξει ξανά, ακόμη και κατά τη διάρκεια των μαχών».

Νεκρός από πυρά ισραηλινών στην Τζενίν, ο ιδρυτής του παρακλαδιού της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ταξιαρχία της Τζενίν, Wiam Hanoun, αναφέρουν οι Times of Israel επικαλούμενοι τον παλαιστινιακό ειδησεογραφικό ιστότοπο WAF.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν στρατεύματα να συνεχίζουν να επιχειρούν στην πόλη μετά το φως της ημέρας.

Αναφορές αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων των μαχών είναι και μια εμβληματική τοξωτή πύλη στο κέντρο της πόλης.

Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Στο μεταξύ, με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεω εξουδετέρωσαν πολλούς τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε πολιτικά κτίρια και τρομοκρατικές σήραγγες.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά την οποία συνεχίστηκαν οι χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα:

- Ένα αεροσκάφος IAF-καθοδηγούμενο από χερσαίες δυνάμεις-χτύπησε ένα φυλάκιο της Χαμάς και τους 20+ τρομοκράτες που βρίσκονταν σε αυτό.

- Οι στρατιώτες εντόπισαν ένοπλους τρομοκράτες και μια θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων κοντά στο Πανεπιστήμιο Al-Azhar και καθοδήγησαν ένα μαχητικό αεροσκάφος της IAF για να τους πλήξει.

- Οι δυνάμεις της IDF εξουδετέρωσαν πολλούς τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε πολιτικά κτίρια και τρομοκρατικές σήραγγες και επιχείρησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις.

IDF Ground Operations in Gaza continued and expanded overnight:



🔻An IAF aircraft—guided by ground forces—struck a Hamas post and the 20+ terrorist operatives in it.



🔻Soldiers spotted armed terrorists and an anti-tank missile launching post near the Al-Azhar University and…