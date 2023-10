Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου: Η Χαμάς δεν πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ πρέπει να νικήσει στον πόλεμο με τη Χαμάς, και η Λωρίδα της Γάζας να μην μείνει υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτό τόνισε ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ισραήλ, Σάιμον Γουόλτερς, στο Army Radio.

«Η Χαμάς δεν πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο της στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ πρέπει να τηρήσει τους νόμους του πολέμου», υπογράμμισε.

BREAKING: The UK's ambassador to Israel says 'Hamas must not remain in control in the Gaza strip'