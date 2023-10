Πόλεμος στο Ισραήλ

Συναγερμός για ρουκέτες σήμανε στην περιοχή του Ασντόντ και στις γύρω περιοχές, στα νότια του Ισραήλ. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, αναφέρουν οι Times of Israel.

Στο μεταξύ, νεκρή εντοπίστηκε τη Δευτέρα η Ισραηλινογερμανή Σάνι Λουκ, η οποία είχε απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ. Ισραηλινά τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας, προωθούνται στην κεντρική οδική αρτηρία που διατρέχει την Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

The body of #Israeli-#German citizen Shani Louk, who was believed to have been kidnapped alive amid #Hamas's assault on the music festival in Reim, was found on Monday.https://t.co/lEsfCfd5nP