Κόκκινος συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, σε τουλάχιστον 20 εβραϊκά σχολεία, τη Δευτέρα, ύστερα από απειλές για βόμβα.

At least 20 Jewish Schools in Paris, France have been Evacuated today and are being Searched by Bomb Squads following several Bomb Threats.