Ρωσία: Η Ουκρανία ευθύνεται για τις αντι-ισραηλινές ταραχές στο αεροδρόμιο στο Νταγκεστάν

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι διαδραμάτισε «βασικό ρόλο» στην αντισημιτική εξέγερση σε αεροδρόμιο στην περιοχή Νταγκεστάν, όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι – η εξέγερση σημειώθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

«Το εγκληματικό καθεστώς του Κιέβου διαδραμάτισε άμεσο και βασικό ρόλο στη διεξαγωγή της τελευταίας καταστροφικής πράξης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα.

Την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε το περιστατικό με αυτό που αποκάλεσε "ρωσικό αντισημιτισμό και συστηματικό μίσος προς άλλα έθνη».

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλας της Ρωσίας στην περιοχή Νταγκεστάν, όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι, επαναλειτουργεί το απόγευμα μετά από αντισημιτική εξέγερση που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

When word spread that a plane from Tel Aviv was landing in Dagestan, Russia, a mob stormed the airport in what can only be described as a modern-day pogrom. pic.twitter.com/1G6phfdraz