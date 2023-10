Το Ισραήλ καλεί τη Ρωσία να προστατεύσει τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους μετά την εισβολή στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν

Το Ισραήλ κάλεσε τη Ρωσία «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους», αφού δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, φωνάζοντας «Αλλάχ ακμπάρ», όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Τελ Αβίβ.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Arrests are carried out near airplanes at #Makhachkala airport



Israeli authorities are following the events in #Dagestan, #Israel counts on Russian law enforcers to ensure the safety of all Israeli citizens and Jews wherever they are - joint statement by the Prime Minister's… pic.twitter.com/fOYZhaMnRu — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

«Το Ισραήλ αναμένει από τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο απέναντι στους ταραξίες και σε κάθε υποκίνηση σε βία εναντίον των Εβραίων και των Ισραηλινών» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις απόπειρες επίθεσης εναντίον Ισραηλινών πολιτών και Εβραίων σε όλον τον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.