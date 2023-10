Σολτς για την Σάνι Λουκ: Δείχνει όλη τη βαρβαρότητα της Χαμάς

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο θάνατος της Γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ δείχνει, όπως είπε, τη βαρβαρότητα της Χαμάς αλλά και την ανάγκη να λογοδοτήσει η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση.

The news of Shani Louk's death is terrible. Like many others, she was brutally murdered. This shows the full barbarity behind the Hamas attack - who must be held accountable. This is terror, and Israel has the right to defend itself.