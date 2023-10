Αντίστροφη μέτρηση: «Πράσινο φως» για επίθεση στη Γάζα στον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός έχει το «πράσινο φως» να μπει στη Γάζα όποτε είναι έτοιμος, δήλωσε μέλος του υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο ABC.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Οικονομίας Νιρ Μπαρακάτ, βασική προτεραιότητα θα είναι η εξάλειψη της Χαμάς, «ακόμα κι αν χρειαστεί ένας χρόνος», ενώ η ζωή των ομήρων που συνελήφθησαν από τη Χαμάς και Παλαιστίνιους αμάχους θα είναι η δεύτερη προτεραιότητα. «Τα τούνελ της Χαμάς θα γίνουν το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει μια χερσαία εισβολή, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη συγκληθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Μονάδες του ισραηλινού στρατού στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας επισκέφθηκαν σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας. «Θα πολεμήσουμε σαν λιοντάρια μέχρι τη νίκη», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στους Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ ο Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως «σύντομα θα δείτε τη Γάζα από μέσα». Συνεχείς είναι οι απαντήσεις των ισραηλινών δυνάμεων σε ρουκέτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

«Θα νικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου απευθυνόμενους σε στρατιώτες του 51ου Τάγματος Πεζικού και του 13ου Τάγματος Πεζικού που βρίσκονται στα σύνορα με τη Γάζα και υπογράμμισε: «Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ στέκεται πίσω σας. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε σαν λιοντάρια και θα δώσουμε βαρύ πλήγμα στους εχθρούς μας, ώστε να πετύχουμε την τελική νίκη».

Prime Minister Benjamin Netanyahu met with soldiers from the IDF Golani Brigade 51st Battalion at an assembly point near Gaza.



"I am here with Golani soldiers from all parts of the country. They have fought like lions and will fight like lions." pic.twitter.com/ZsdR9wpkEO — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2023

Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβασε και σχετικό βίντεο στο Twitter, το οποίο συνοδεύει με τη φράση: «Μαζί με τους μαχητές. Όλα έτοιμα».

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

Νωρίτερα, ο Γκάλαντ μιλώντας σε στρατιώτες, επίσης στα σύνορα με τη Γάζα, τόνισε: «Τώρα βλέπετε τη Γάζα από απόσταση, σύντομα θα τη δείτε από μέσα. Η εντολή θα δοθεί».

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant told IDF Soldiers today along the Southern Front, “Stay Ready. The Order will soon be Issued.” — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023

«Είμαι υπεύθυνος για το αμυντικό κατεστημένο στη χώρα. Ήμουν υπεύθυνος γι' αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος να οδηγήσω τους μαχητές μας στη νίκη», είπε ο Γκαλάντ.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους Ισραηλινούς στρατιώτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα. «Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο "χωρίς επιλογή". Σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες, τρομοκράτες επιτέθηκαν και δολοφόνησαν τους γονείς, τα παιδιά, τις γυναίκες και τους φίλους μας. Το κράτος του Ισραήλ θα εξαλείψει την οργάνωση της Χαμάς. Αυτή δεν θα είναι μια εύκολη εκστρατεία, θα είναι δύσκολη. Δεν θα διαρκέσει μια ή δύο μέρες - θα διαρκέσει λίγο», επισήμανε.

Όπως τόνισε, «όσοι προσπάθησαν να βλάψουν το κράτος θα πληρώσουν τίμημα με σκληρό τρόπο».

«Το είπαμε την πρώτη μέρα το πρωί του Σαββάτου, δεν υπάρχει συγχώρεση. Μόνο η καταστροφή της Χαμάς και ό,τι σχετίζεται με τρομοκράτες και όποιον τους έστειλε. Θα χρειαστεί μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες και ένας μήνας για την εξάλειψή τους. Σας ικετεύω κάθε τρομοκράτη που βλέπετε πυροβολήστε τον και σκοτώστε τον. Αυτή είναι η συμφωνία. Σας εμπιστευόμαστε και βασιζόμαστε σε εσάς. Όσοι βλέπουν τη Γάζα από μακριά θα τη δουν από μέσα», υπογράμμισε.

שאלתי את שר הביטחון יואב גלנט pic.twitter.com/VTFUAhUPy0 — Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) October 19, 2023

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από τον πόλεμο στο Ισραήλ

21:47 Η ΕΕ ετοιμάζει αυστηρότερους κανόνες στο μεταναστευτικό υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων

Έτοιμη για πιο αυστηρές πολιτικές στο μεταναστευτικό εμφανίζεται η ΕΕ υπό τον φόβο ισλαμιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος.

21:41 Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ: «Πράσινο φως» στον στρατό για επίθεση στη Γάζα - τα τούνελ της Χαμάς θα γίνουν το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου

Ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει το «πράσινο φως» για να εισέλθει στη Γάζα, όποτε αυτός είναι έτοιμος», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομίας στο αμερικανικό δίκτυο ABC News.

21:27: HΠΑ: Ανάμεσα σε 100 με 300 οι νεκροί από το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι από την έκρηξη στο νοσοκομείο Al-Ahli Baptist στη Γάζα σκοτώθηκαν πιθανότατα 100 έως 300 άνθρωποι, σύμφωνα με μια «μη διαβαθμισμένη» εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το CNN.

20:30 Ισραήλ: Πακέτο οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις επιθέσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών προαναγγέλλει πακέτο οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις επιθέσεις της Χαμάς, μεγαλύτερο από εκείνο της πανδημίας του κορονοϊού.

20:20 ΗΠΑ: Στέλνουν στο Ισραήλ δύο συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στον ισραηλινό στρατό τα δύο συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Drome που είχε αγοράσει προηγουμένως από το Ισραήλ.

19:55 Νετανιάχου προς στρατιώτες: Θα πολεμήσουμε σαν λιοντάρια μέχρι την τελική νίκη

19:30 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προειδοποίηση στους Αμερικανούς - «Προσοχή για τρομοκρατικά χτυπήματα»

Έπειτα απο πολύ καιρό το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για να συμβουλεύσει όλους τους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό «να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή».

19:29 Το Ισραήλ φέρεται να αποσύρει όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία

Το Ισραήλ φέρεται να αποσύρει όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία καθώς ανησυχεί για την ασφάλειά τους, λόγω του αντιϊσραηλινού κλίματος που υπάρχει στη χώρα.

19:13 Η Χαμάς κατασκεύασε βίντεο για να αποκρύψει την αλήθεια για την επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα

Η ισραηλινή πρεσβεία έκανε repost ανάρτηση του κράτους του Ισραήλ για τη Χαμάς που «κατασκεύασε βίντεο για να αποκρύψει την αλήθεια για την επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα».

18:59 Αιγυπτιακή τηλεόραση: Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα θα ανοίξει την Παρασκευή

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η μοναδική που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, θα ανοίξει την Παρασκευή για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σύμφωνα με τα αιγυπτιακά ΜΜΕ.

18:45 Σε επιφυλακή η Ευρώπη για τρομοκρατικά χτυπήματα, προτεραιότητα οι απελάσεις και η φύλαξη συνόρων

Οι αρμόδιοι υπουργοί της ΕΕ αποφάσισαν ότι οι χώρες πρέπει να ελέγχουν καλύτερα τα σύνορά τους και να απελαύνουν όσους θεωρούνται επικίνδυνοι για την ασφάλεια, προκειμένου να αποτραπούν νέες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος.

18:23 Ισραηλινή απάντηση σε ρουκέτες από Χαμάς και Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο

Το Ισραήλ απάντησε στην επίθεση της λιβανέζικης και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης, δίνοντας εντολή σε κατοίκους που μένουν σε οικισμούς στα σύνορα να παραμείνουν στα σπίτια τους.

17:31 Νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova

Νέο υλικό δείχνει τους τρομοκράτες της Χαμάς να ανοίγουν πυρ εναντίον ανυποψίαστων νέων στο φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ το μοιραίο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου.

תיעוד חדש מהמסיבה ברעים. המחבלים עומדים ויורים בכל מי שמנסה לברוח pic.twitter.com/aqmFgaK4gL — אריאל עידן (@Arielidan20) October 19, 2023

17:22 Οι ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου συζήτησαν τις εξελίξεις στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συζήτησε σήμερα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι τις συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ανέφερε πηγή του τουρκικού υπουργείου.

17:02 Υπ. Άμυνας Ισραήλ: Εγώ ευθύνομαι για την επίθεση της Χαμάς - Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι

Ο Γ. Γκάλαντ ανέλαβε την ευθύνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου, τονίζοντας πως είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνος για να οδηγήσει τον στρατό στη νίκη.

16:31 Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ και στα σύνορα με τη Γάζα

Σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, καθώς και στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

16:17 Γαλλία: Προβληματίζει η σκοπιμότητα της επίσκεψης του Μακρόν στη Μέση Ανατολή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει επίσης να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα του επιτρέψει να επιτύχει ανθρωπιστική και διπλωματική πρόοδο, αναφέρουν διπλωματικές πηγές στο Παρίσι.

15:56 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς και ζητά «ανθρωπιστική» παύση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρή ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

15:36 Αμερικανική Πρεσβεία: Προτρέπει τους πολίτες της στον Λίβανο να φύγουν «το συντομότερο δυνατόν»

Η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο προέτρεψε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να οργανώσουν σχέδια για την αναχώρησή τους το συντομότερο δυνατόν, όσο είναι ακόμα διαθέσιμες οι συνήθειες εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης.

15:29 Ευρωπαίος αξιωματούχος: Οι νεκροί στο νοσοκομείο της Γάζας είναι 50 και όχι 500

Ο επικεφαλής μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «δεν υπάρχουν 200 ή ακόμη και 500 νεκροί, αλλά μάλλον μερικές δεκάδες, πιθανότητα μεταξύ 10 και 50», μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ και το γερμανικό NTV.

15:24 ΥΠΕΞ Ιταλίας: Επαναφέραμε τους ελέγχους στα σύνορα με τη Σλοβενία για να αποφύγουμε να φτάσουν τρομοκράτες

Στην απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να θέσει και πάλι σε ισχύ, προσωρινά, τους ελέγχους στα σύνορα με τη Σλοβενία, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

15:20 Γάζα: Γιατί είναι σημαντικό το πέρασμα στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, είναι η μοναδική δίοδος για να εισέλθει βοήθεια στη Γάζα απευθείας από περιοχές εκτός του Ισραήλ.

14:49 Συναγερμός στην Ευρώπη: Τρομοκρατικές απειλές σε σχολεία του Βελγίου και αεροδρόμια της Γαλλίας

Καθημερινές είναι οι απειλές για τοποθέτηση βόμβας σε αεροδρόμια, κυβερνητικά κτίρια αλλά και σχολεία της Ευρώπης.

14:46 Γάλλος ΥΠΕΣ: Ευρωπαϊκή αφέλεια απέναντι στον περιρρέοντα τζιχαντισμό

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν κατήγγειλε σήμερα από το Λουξεμβούργο μια «αφέλεια» εντός των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι σε έναν «περιρρέοντα τζιχαντισμό» που «επιτρέπει την ριζοσπαστικοποίηση» και την «μετάβαση στην διάπραξη ενεργειών».

14:39 Νετανιάχου σε Σούνακ: Η Χαμάς είναι οι νέοι Ναζί, είναι το νέο ISIS

Αυτή η μάχη δεν είναι μόνο του Ισραήλ, αλλά και η μάχη του πολιτισμένου και ελεύθερου κόσμου και των σύγχρονων αραβικών χωρών, δήλωσε ο Νετανιάχου σε κοινές δηλώσεις με τον Βρετανό ομόλογό του.

13:59 Στρατηγός Πετρέους: Μια χερσαία επίθεση στη Γάζα θα διαρκούσε χρόνια και θα είχε φρικτές μάχες

«Θα δείτε βομβιστές αυτοκτονίας, θα δείτε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, θα υπάρξουν παγίδες, ενέδες», προειδοποίησε το Ισραήλ ο στρατηγός ε.α. Ντέβιντ Πετρέους.

14:04 Βέλγιο: Εκκενώθηκαν τρία σχολεία μετά από προειδοποίηση για βόμβα

Δύο σχολεία στη Φλάνδρα, παρακείμενο σουπερμάρκετ, γειτονική πολυκατοικία καθώς και ένα σχολείο στη Βαλλονία εκκενώθηκαν μετά από προειδοποίηση για βόμβα.

Με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Σομαλία, όπου υπήρξαν πολύνεκρες αιματηρές μάχες μέσα στην πόλη, παραλήρησε το αποτέλεσμα μιας χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ κατά των τρομοκρατών της Χαμάς εντός της Γάζας, πρώην διευθυντής της CIA και στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους.

13:29 Γιατί το Κατάρ χρειάζεται μια διέξοδο στη Μέση Ανατολή

Η βίαιη επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο «έριξε» δυσάρεστα φώτα στο Κατάρ, ένα κράτος του Περσικού Κόλπου πλούσιο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το Κατάρ φιλοξενεί την πολιτική ηγεσία της Χαμάς και οι επικριτές της χώρας αναρωτιούνται φυσικά πόσο μεγάλο μέρος της επιχείρησης μπορεί να είχε σχεδιαστεί εκεί.

13:06 Ισραήλ: Το χωριό Μανάρα βομβαρδίστηκε από τρομοκράτες στο Λίβανο



Ισλαμιστές τρομοκράτες στο Λίβανο εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο αντιαρματικούς πυραύλους στο Ισραήλ την Πέμπτη το μεσημέρι, πλήττοντας το συνοριακό χωριό Μανάρα χωρίς να προκαλέσουν θύματα, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

13:04 Τούρκος αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ έστειλαν τα αεροπλανοφόρα κοντά στο Ισραήλ για πιθανή απομάκρυνση αμάχων

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν σε Τούρκους ομολόγους τους ότι τα αεροπλανοφόρα που μετακινήθηκαν πιο κοντά στο Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο εστάλησαν εκεί για πιθανή απομάκρυνση αμάχων, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

12:47 Σούνακ: Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ δήλωσε στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αλληλέγγυο με το Ισραήλ, καθώς οι δύο τους συναντήθηκαν εκεί την Πέμπτη, με τον Σουνάκ να προσθέτει ότι είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας.

12:37 Η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει τα έργα επισκευής των δρόμων στο πέρασμα της Ράφα



Στο πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, οι Αιγύπτιοι προσπαθούν σήμερα να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, προκειμένου να μπορέσουν να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα από τη σχετική συμφωνία Ουάσινγκτον – Καΐρου, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

12:36 Ισραήλ: Νεκρές γιαγιά και 12χρονη εγγονή που ήταν όμηροι της Χαμάς

Άλλη μια στεγνή δολοφονία Ισραηλινών αμάχων που έπεσαν στα χέρια της Χαμάς έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μια ηλικιωμένη και η εγγονή της, όμηροι της τρομοκρατικής οργάνωσης βρέθηκαν νεκρές.

12:15 Νεκρή από ισραηλινή επιδρομή η μόνη γυναίκα της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς

Νεκρή η πρώτη και μοναδική γυναίκα στο πολιτικό τμήμα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, από ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ

12:13 ΙDF: Αντιαρματικά πυρά κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι αντιαρματικά πυρά εκτοξεύθηκαν πριν από λίγο στην περιοχή Manara στα σύνορα με τον Λίβανο.

12:08 AP: Η Χαμάς χρησιμοποίησε πιθανώς όπλα από τη Βόρεια Κορέα (pics)

11:52 Ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Ιράκ

Tην ώρα που η Δύση δείχνει την υποστήριξή της στο Ισραήλ με δηλώσεις και επισκέψεις αξιωματούχων, επιθέσεις με drones καταγράφονται σε περιερειακούς αμερικανικούς στόχους, την επομένη του πλήγματος σε νοσοκομείο στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς.

Δύο στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Συρία δέχθηκαν επίθεση, όπως μετέδωσε σήμερα το προσκείμενο στο Ιράν τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν.

11:44 Φρίκη: Η επίθεση της Χαμάς σε νηπιαγωγείο στο κιμπούτς Be'eri - «Πολλά παιδιά πέθαναν εδώ»

Οι τρομοκράτες της εγκληματικής οργάνωσης της Χαμάς δεν δίστασαν να μπουν σε ένα νηπιαγωγείο στο κιμπούτς Be'eri, τέσσερα μίλια από τη Γάζα, και να σκορπίσουν τον θάνατο σκοτώνοντας και σφάζοντας παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.

Ο συγκεκριμένος παιδικός σταθμός προοριζόταν για να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για παιδιά κάτω των πέντε ετών, αλλά τελικά έγινε ο τόπος μιας από τις πιο βάρβαρες και άθλιες πράξεις της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

11:39 BBC (Ανάλυση): Γιατί σταμάτησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις 11 Οκτωβρίου πως θα προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση μέσα στη Γάζα προκειμένου να «τελειώσει» την Χαμάς μετά από το μακελειό που προκάλεσαν οι τρομοκράτες της.

Πάνω από 300.000 έφεδροι έχουν κληθεί για τις IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας). Τα αγροκτήματα, τα χωράφια και τα κιμπούτζ στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων της Γάζας είναι γεμάτα με άρματα μάχης Merkava, αυτοκινούμενα συστήματα πυροβολικού και χιλιάδες βαριά οπλισμένο πεζικό με πλήρη πολεμική εξάρτηση.

11:28 NYT: Η Χαμάς χάκαρε τα social media των θυμάτων της και μετέδωσε τις δολοφονίες τους

Το ανάλγητο πρόσωπό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς ανέδειξαν με το πιο επαίσχυντο τρόπο τα μέλη της, παραβιάζοντας τα social media των θυμάτων τους (Facebook, Instagram, TikTik) για να μεταδώσουν ζωντανά τη δολοφονία τους κατά τη διάρκεια της εισβολής τους στο Ισραήλ.

10:23 Προκλητικό σκίτσο της τουρκικής Sozcu κατά του Νετανιάχου

Με ένα εξωφρενικό σκίτσο η τουρκική εθνικιστική εφημερίδα Sozcu επιτίθεται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσιάζοντας τον σαν βρικόλακα που πίνει το αίμα παιδιών, και ζητάει να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου.

10:20 Ισραήλ: Αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Μπάιντεν ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στο Τελ Αβίβ, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα πάρει χρόνο και θα δοκιμάσει την υποστήριξη των συμμάχων στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

10:09 ΥΠΕΞ Ρωσίας: Σοβαρός κίνδυνος η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να μετατραπεί σε περιφερειακή κρίση

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα Πέμπτη (19/10), πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση και η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία για το θέμα αυτό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

09:34 Μόσχα: Ανακοίνωσε την αποστολή 27 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα

Η Ρωσία θα προσφέρει 27 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Αιγύπτου, που συνορεύει με τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος βρίσκεται υπό πολιορκία μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

09:28 Μπάιντεν: Θα προσπαθήσει να συσπειρώσει τους Αμερικανούς ώστε να στηρίξουν Ισραήλ και Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία διεκδικώντας δεύτερη θητεία, θα προσπαθήσει να συσπειρώσει τους Αμερικανούς πίσω από την άμυνα του Ισραήλ και της Ουκρανίας, ένα παρακινδυνευμένο στοίχημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση των αντιπάλων του και να αποξενώσει μέρος της εκλογικής του βάσης.

09:24 «Ασπίδα» προστασίας από drones στα άρματα του Ισραήλ

Τα ισραηλινά άρματα μάχης στα σύνορα της Γάζας έχουν εξοπλιστεί με ειδικά «κλουβιά» για να προστατεύονται από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μια τροποποίηση ασφαλείας που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post.

09:28 Γιόχανσον: Όσοι μετανάστες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια θα πρέπει να επαναπροωθούνται διά της βίας

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ίλβα Γιόχανσον δήλωσε την Πέμπτη ότι η ΕΕ πρέπει να είναι ταχύτερη με την επιστροφή των μεταναστών και ότι όσοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια θα πρέπει να επαναπροωθούνται διά της βίας

09:18 IDF: Εξαπλώνεται η σύγκρουση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνονται οι αψιμαχίες με τη Χεζμπολάχ

Η σύγκρουση στη Γάζα ξεχύνεται στη Δυτική Όχθη. Επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τέσσερις έφηβοι, σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διαφορετικά επεισόδια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA νωρίς την Πέμπτη.

09:11 Στο Τελ Αβίβ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ προσγειώθηκε στο Ισραήλ το πρωί της Πέμπτης ξεκινώντας μια επίσκεψη κατά την οποία θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, προτού ταξιδέψει σε άλλες περιφερειακές πρωτεύουσες.

Ο Σουνάκ θα μοιραστεί τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ζωών στο Ισραήλ και τη Γάζα ως αποτέλεσμα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από ένοπλους της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς που εδρεύει στη Γάζα, δήλωσε το γραφείο του, και θα προειδοποιήσει για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.

08:19 Συνάντηση υπουργών Μετανάστευσης: Στο επίκεντρο η ασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Oι υπουργοί Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα Πέμπτη για να συζητήσουν τη βελτίωση της ασφάλειας στην ΕΕ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Γαλλία και Βέλγιο, καθώς και τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα μπορούσε να αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές.

