Σούνακ: Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ δήλωσε στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αλληλέγγυο με το Ισραήλ, καθώς οι δύο τους συναντήθηκαν εκεί την Πέμπτη, με τον Σουνάκ να προσθέτει ότι είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας.

«Θέλω να ξέρετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ είμαστε δίπλα σας», είπε μετά την προσγείωσή του στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι καταδικάζει τις «ανείπωτες, φρικτές τρομοκρατικές ενέργειες».

«Θα σταθούμε μαζί σας σε αλληλεγγύη με τον λαό σας και το δικαίωμά σας να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να επαναφέρετε την ασφάλεια στη χώρα σας στο λαό σας, να εξασφαλίσετε την ασφαλή επιστροφή των ομήρων που έχουν συλληφθεί», δήλωσε ο Σουνάκ σε τηλεοπτικό μέρος της συνάντησης.

Τόνισε επίσης την ανάγκη παροχής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας.

«Οι Παλαιστίνιοι είναι θύματα αυτών που έχει κάνει η Χαμάς. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανθρωπιστική πρόσβαση», είπε.

I am in Israel, a nation in grief.



I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.



Today, and always.



סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT