Ισραήλ: Η επίθεση της Χαμάς σε νηπιαγωγείο στο κιμπούτς Be'eri - «Πολλά παιδιά πέθαναν εδώ»

Οι τρομοκράτες της εγκληματικής οργάνωσης της Χαμάς δεν δίστασαν να μπουν σε ένα νηπιαγωγείο στο κιμπούτς Be'eri, τέσσερα μίλια από τη Γάζα, και να σκορπίσουν τον θάνατο σκοτώνοντας και σφάζοντας παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.

Ο συγκεκριμένος παιδικός σταθμός προοριζόταν για να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για παιδιά κάτω των πέντε ετών, αλλά τελικά έγινε ο τόπος μιας από τις πιο βάρβαρες και άθλιες πράξεις της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

Οι εικόνες που δημοσιεύει η Dailymail είναι γροθιά στο στομάχι και δείχνουν αίματα στο πάτωμα ανάμεσα στις παιδικές καρέκλες. Οι τρομοκράτες της Χαμάς άφησαν πεταμένους γεμιστήρες AK47 διασκορπισμένους ανάμεσα στα παιδικά παιχνίδια.

REVEALED - Carnage at Israeli NURSERY: Harrowing photos show aftermath of bloodbath caused when Hamas barbarians opened fire at pre-school - leaving teddy bears riddled with bullets and killing unknown number of innocents https://t.co/Lobo3WICZp