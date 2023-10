Ισραηλινός υπ. Άμυνας

«Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ, Γιοάβ Γκαλάντ, μιλώντας σε στρατιώτες στα σύνορα με τη Γάζα, ενώ ανέλαβε ξανά την ευθύνη για το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 742 Ισραηλινοί πολίτες.

«Είμαι υπεύθυνος για το αμυντικό κατεστημένο στη χώρα. Ήμουν υπεύθυνος γι' αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος να οδηγήσω τους μαχητές μας στη νίκη», είπε ο Γκαλάντ στους δημοσιογράφους σε ένα πεδίο συγκέντρωσης στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους Ισραηλινούς στρατιώτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα. «Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο "χωρίς επιλογή". Σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες, τρομοκράτες επιτέθηκαν και δολοφόνησαν τους γονείς, τα παιδιά, τις γυναίκες και τους φίλους μας. Το κράτος του Ισραήλ θα εξαλείψει την οργάνωση της Χαμάς. Αυτή δεν θα είναι μια εύκολη εκστρατεία, θα είναι δύσκολη. Δεν θα διαρκέσει μια ή δύο μέρες - θα διαρκέσει λίγο», επισήμανε.

Όπως τόνισε, «όσοι προσπάθησαν να βλάψουν το κράτος θα πληρώσουν τίμημα με σκληρό τρόπο».

«Το είπαμε την πρώτη μέρα το πρωί του Σαββάτου, δεν υπάρχει συγχώρεση. Μόνο η καταστροφή της Χαμάς και ό,τι σχετίζεται με τρομοκράτες και όποιον τους έστειλε. Θα χρειαστεί μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες και ένας μήνας για την εξάλειψή τους. Σας ικετεύω κάθε τρομοκράτη που βλέπετε πυροβολήστε τον και σκοτώστε τον. Αυτή είναι η συμφωνία. Σας εμπιστευόμαστε και βασιζόμαστε σε εσάς. Όσοι βλέπουν τη Γάζα από μακριά θα τη δουν από μέσα», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, ήχησαν και πάλι οι συναγερμοί της αντιαεροπορικής άμυνας στο βόρειο Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο αλλά και στα νότια, στα σύνορα με τη Γάζα, ενώ οι τρομοκράτες της Χαμάς ανακοίνωσαν ότι ο αρχηγός των «Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας» της Χαμάς, Τζεχάντ Μέιτζεν, σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του από πλήγμα της ισραηλινής αεροπορίας.

Πάντως όπως αναφέρει η «Jerusalem Post», οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο του ηγετικού στελέχους της Χαμάς.

18:23 Ισραηλινή απάντηση σε ρουκέτες από Χαμάς και Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο

Το Ισραήλ απάντησε στην επίθεση της λιβανέζικης και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης, δίνοντας εντολή σε κατοίκους που μένουν σε οικισμούς στα σύνορα να παραμείνουν στα σπίτια τους.

17:31 Νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova

Νέο υλικό δείχνει τους τρομοκράτες της Χαμάς να ανοίγουν πυρ εναντίον ανυποψίαστων νέων στο φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ το μοιραίο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου.

17:22 Οι ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου συζήτησαν τις εξελίξεις στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συζήτησε σήμερα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι τις συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ανέφερε πηγή του τουρκικού υπουργείου.

17:02 Υπ. Άμυνας Ισραήλ: Εγώ ευθύνομαι για την επίθεση της Χαμάς - Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι

Ο Γ. Γκάλαντ ανέλαβε την ευθύνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου, τονίζοντας πως είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνος για να οδηγήσει τον στρατό στη νίκη.

16:31 Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ και στα σύνορα με τη Γάζα

Σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, καθώς και στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

16:17 Γαλλία: Προβληματίζει η σκοπιμότητα της επίσκεψης του Μακρόν στη Μέση Ανατολή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει επίσης να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα του επιτρέψει να επιτύχει ανθρωπιστική και διπλωματική πρόοδο, αναφέρουν διπλωματικές πηγές στο Παρίσι.

15:56 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς και ζητά «ανθρωπιστική» παύση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρή ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

15:36 Αμερικανική Πρεσβεία: Προτρέπει τους πολίτες της στον Λίβανο να φύγουν «το συντομότερο δυνατόν»

Η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο προέτρεψε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να οργανώσουν σχέδια για την αναχώρησή τους το συντομότερο δυνατόν, όσο είναι ακόμα διαθέσιμες οι συνήθειες εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης.

15:29 Ευρωπαίος αξιωματούχος: Οι νεκροί στο νοσοκομείο της Γάζας είναι 50 και όχι 500

Ο επικεφαλής μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «δεν υπάρχουν 200 ή ακόμη και 500 νεκροί, αλλά μάλλον μερικές δεκάδες, πιθανότητα μεταξύ 10 και 50», μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ και το γερμανικό NTV.

15:24 ΥΠΕΞ Ιταλίας: Επαναφέραμε τους ελέγχους στα σύνορα με τη Σλοβενία για να αποφύγουμε να φτάσουν τρομοκράτες

Στην απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να θέσει και πάλι σε ισχύ, προσωρινά, τους ελέγχους στα σύνορα με τη Σλοβενία, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

15:20 Γάζα: Γιατί είναι σημαντικό το πέρασμα στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, είναι η μοναδική δίοδος για να εισέλθει βοήθεια στη Γάζα απευθείας από περιοχές εκτός του Ισραήλ.

14:49 Συναγερμός στην Ευρώπη: Τρομοκρατικές απειλές σε σχολεία του Βελγίου και αεροδρόμια της Γαλλίας

Καθημερινές είναι οι απειλές για τοποθέτηση βόμβας σε αεροδρόμια, κυβερνητικά κτίρια αλλά και σχολεία της Ευρώπης.

14:46 Γάλλος ΥΠΕΣ: Ευρωπαϊκή αφέλεια απέναντι στον περιρρέοντα τζιχαντισμό

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν κατήγγειλε σήμερα από το Λουξεμβούργο μια «αφέλεια» εντός των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι σε έναν «περιρρέοντα τζιχαντισμό» που «επιτρέπει την ριζοσπαστικοποίηση» και την «μετάβαση στην διάπραξη ενεργειών».

14:39 Νετανιάχου σε Σούνακ: Η Χαμάς είναι οι νέοι Ναζί, είναι το νέο ISIS

Αυτή η μάχη δεν είναι μόνο του Ισραήλ, αλλά και η μάχη του πολιτισμένου και ελεύθερου κόσμου και των σύγχρονων αραβικών χωρών, δήλωσε ο Νετανιάχου σε κοινές δηλώσεις με τον Βρετανό ομόλογό του.

13:59 Στρατηγός Πετρέους: Μια χερσαία επίθεση στη Γάζα θα διαρκούσε χρόνια και θα είχε φρικτές μάχες

«Θα δείτε βομβιστές αυτοκτονίας, θα δείτε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, θα υπάρξουν παγίδες, ενέδες», προειδοποίησε το Ισραήλ ο στρατηγός ε.α. Ντέβιντ Πετρέους.

14:04 Βέλγιο: Εκκενώθηκαν τρία σχολεία μετά από προειδοποίηση για βόμβα

Δύο σχολεία στη Φλάνδρα, παρακείμενο σουπερμάρκετ, γειτονική πολυκατοικία καθώς και ένα σχολείο στη Βαλλονία εκκενώθηκαν μετά από προειδοποίηση για βόμβα.

13:59 Στρατηγός Πετρέους: Μια χερσαία επίθεση στη Γάζα θα διαρκούσε χρόνια και θα είχε φρικτές μάχες



Με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Σομαλία, όπου υπήρξαν πολύνεκρες αιματηρές μάχες μέσα στην πόλη, παραλήρησε το αποτέλεσμα μιας χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ κατά των τρομοκρατών της Χαμάς εντός της Γάζας, πρώην διευθυντής της CIA και στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους.

13:29 Γιατί το Κατάρ χρειάζεται μια διέξοδο στη Μέση Ανατολή

Η βίαιη επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο «έριξε» δυσάρεστα φώτα στο Κατάρ, ένα κράτος του Περσικού Κόλπου πλούσιο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το Κατάρ φιλοξενεί την πολιτική ηγεσία της Χαμάς και οι επικριτές της χώρας αναρωτιούνται φυσικά πόσο μεγάλο μέρος της επιχείρησης μπορεί να είχε σχεδιαστεί εκεί.

13:06 Ισραήλ: Το χωριό Μανάρα βομβαρδίστηκε από τρομοκράτες στο Λίβανο



Ισλαμιστές τρομοκράτες στο Λίβανο εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο αντιαρματικούς πυραύλους στο Ισραήλ την Πέμπτη το μεσημέρι, πλήττοντας το συνοριακό χωριό Μανάρα χωρίς να προκαλέσουν θύματα, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

13:04 Τούρκος αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ έστειλαν τα αεροπλανοφόρα κοντά στο Ισραήλ για πιθανή απομάκρυνση αμάχων

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν σε Τούρκους ομολόγους τους ότι τα αεροπλανοφόρα που μετακινήθηκαν πιο κοντά στο Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο εστάλησαν εκεί για πιθανή απομάκρυνση αμάχων, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

12:47 Σούνακ: Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ δήλωσε στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αλληλέγγυο με το Ισραήλ, καθώς οι δύο τους συναντήθηκαν εκεί την Πέμπτη, με τον Σουνάκ να προσθέτει ότι είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας.

12:37 Η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει τα έργα επισκευής των δρόμων στο πέρασμα της Ράφα



Στο πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, οι Αιγύπτιοι προσπαθούν σήμερα να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, προκειμένου να μπορέσουν να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα από τη σχετική συμφωνία Ουάσινγκτον – Καΐρου, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

12:36 Ισραήλ: Νεκρές γιαγιά και 12χρονη εγγονή που ήταν όμηροι της Χαμάς

Άλλη μια στεγνή δολοφονία Ισραηλινών αμάχων που έπεσαν στα χέρια της Χαμάς έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μια ηλικιωμένη και η εγγονή της, όμηροι της τρομοκρατικής οργάνωσης βρέθηκαν νεκρές.

12:15 Νεκρή από ισραηλινή επιδρομή η μόνη γυναίκα της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς

Νεκρή η πρώτη και μοναδική γυναίκα στο πολιτικό τμήμα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, από ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ

12:13 ΙDF: Αντιαρματικά πυρά κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι αντιαρματικά πυρά εκτοξεύθηκαν πριν από λίγο στην περιοχή Manara στα σύνορα με τον Λίβανο.

12:08 AP: Η Χαμάς χρησιμοποίησε πιθανώς όπλα από τη Βόρεια Κορέα (pics)

#Palestine / #Israel 🇵🇸🇮🇱: #IDF allegedly captured an cache of weapons belonging to Al-Qassam Brigades (#HAMAS) near #Gaza Border.



PG-7VR Tandem rockets, F-7 HE-FRAG projectiles (made by #NorthKorea/#DPRK 🇰🇵), a rare modernized #Israeli 🇮🇱 M24 sniper rifle (originally taken from… pic.twitter.com/3FpD8jYjvY