Τα ισραηλινά άρματα μάχης στα σύνορα της Γάζας έχουν εξοπλιστεί με ειδικά «κλουβιά» για να προστατεύονται από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μια τροποποίηση ασφαλείας που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post.

Η αμερικανική εφημερίδα παραθέτει εικόνες από ισραηλινά άρματα μάχης εξοπλισμένα με μεταλλικά στέγαστρα πάνω από τις καταπακτές τους, τα οποία λειτουργούν ως φράγμα από τα αεροπορικά πλήγματα, προκαλώντας την πυροδότηση των εκρηκτικών που μεταφέρουν τα drones πριν προλάβουν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα οχήματα ή να βλάψουν τα μέλη του πληρώματός τους.

Το προστατευτικό μέτρο, φαίνεται ότι εφαρμόστηκε από τον ισραηλινό στρατό μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η οποία χρησιμοποίησε εμπορικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οπλισμένα με εκρηκτικά, για να στοχεύσει στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα.

Isolated appearance but we have our first Israeli Merkava Mk.4 equipped with a cope cage (left). pic.twitter.com/1860QRi4LK