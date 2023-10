Πόλεμος στο Ισραήλ

Όπλα από τη Βόρεια Κορέα χρησιμοποίησαν πιθανότατα οι ένοπλοι της Χαμάς κατά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, όπως προκύπτει από οπλισμό που κατέσχεσε ο ισραηλινός στρατός και την ανάλυση βίντεο της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Η Βόρεια Κορέα αρνείται ότι πούλησε όπλα στη Χαμάς και μάλιστα επέρριψε προ ημερών στο Ισραήλ την ευθύνη για τη σύγκρουση ως «αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων εγκληματικών ενεργειών του Ισραήλ». Αλλά όπως δείχνει η ανάλυση των βίντεο από δύο ειδικούς στον βορειοκορεατικό εξοπλισμό και εκείνη των όπλων που κατασχέθηκαν στα σημεία των επιθέσεων από το Associated Press, οι ένοπλοι της Χαμάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες ρουκετών F-7, που κατασκευάζει η Πιονιγάνγκ και πουλά παράνομα στο εξωτερικό κατά παράβαση των κυρώσεων για να χρηματοδοτεί τα εξοπλιστικά της προγράμματα.

#Palestine / #Israel 🇵🇸🇮🇱: #IDF allegedly captured an cache of weapons belonging to Al-Qassam Brigades ( #HAMAS ) near #Gaza Border. PG-7VR Tandem rockets, F-7 HE-FRAG projectiles (made by #NorthKorea / #DPRK 🇰🇵), a rare modernized #Israeli 🇮🇱 M24 sniper rifle (originally taken from… pic.twitter.com/3FpD8jYjvY

«Η Βόρεια Κορέα», λέει στο AP, «εδώ και καιρό υποστηρίζει ένοπλες Παλαιστινιακές οργανώσεις και βορειοκορεατικά όπλα έχουν καταγραφεί παλαιότερα μεταξύ των απαγορευμένων εξοπλισμών».

Η Χαμάς έχει δώσει στη δημοσιότητα εικόνες από την εκπαίδευση ενόπλων της με εκτοξευτήρες ρουκετών με τη χαρακτηριστική κόκκινη λωρίδα στην κεφαλή τους και άλλα σχεδιαστικά στοιχεία, που ταιριάζουν με τον F-7, συμπληρώνει ο Ματ Σρέντερ, ανώτερος ερευνητής της «Small Arms Survey», που έχει γράψει έναν οδηγό για τα ελαφρά όπλα της Βόρειας Κορέας.

«Δεν αποτελεί έκπληξη να βλέπουμε βορειοκορεατικά όπλα στη Χαμάς», σημειώνει.

Σε προπαγανδιστικά βίντεο και φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν η τρομοκρατική οργάνωση εικονίζονται μέλη της με βορειοκορεατικούς τηλεκατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους Bulsae, αλλά και σύμφωνα με τον Τζένσεν-Τζόουνς και με αυτόματα Type 58, μια παραλλαγή των Καλάσνικοφ.

