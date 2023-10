Ισραήλ: Νεκρές γιαγιά και 12χρονη εγγονή που ήταν όμηροι της Χαμάς

Άλλη μια στεγνή δολοφονία Ισραηλινών αμάχων που έπεσαν στα χέρια της Χαμάς έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μια ηλικιωμένη και η εγγονή της, όμηροι της τρομοκρατικής οργάνωσης βρέθηκαν νεκρές.

Όπως ανακοίνωσε Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, βρέθηκαν νεκροί γιαγιά και εγγονή οι οποίες είχαν αιχμαλωτιστεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την Carmela Dan, 80 ετών, και τη 12χρονη εγγονή της Noya Dan, που πιάστηκαν αιχμάλωτες στο κιμπούτς του Νιρ Οζ. Το Ισραήλ δεν είπε πού ακριβώς εντοπίστηκαν τα πτώματα.

ΤΟι ισραηλινές υπηρεσίες είχαν περιγράψει τις προηγούμενες μέρες τη Noya ως «ευαίσθητη, ευγενική, αστεία και μεγάλη φαν του Χάρι Πότερ».

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε ότι τα πτώματα της Noya και της γιαγιάς της Carmela που ανακαλύφθηκαν χθες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μοιραστήκατε την ιστορία της για να μας βοηθήσετε να τις φέρουμε πίσω. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες», αναφέρει σε ανάρτησή του στο επίσημο λογαριασμό στο Twitter το κράτος του Ισραήλ.

We are devastated to announce that Noya and her grandmother Carmela’s bodies were discovered yesterday.



Thank you to all of you who shared her story to help us bring her home.



