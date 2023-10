Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ και στα σύνορα με τη Γάζα

Σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, καθώς και στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές σε αυτό που θα μπορούσε να είναι μια συντονισμένη επίθεση από τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Νωρίτερα, είχαν ηχήσει σειρήνες και στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ για 13 συνεχή ημέρα.

🚨For the 13th day in a row—Sirens sounding in Tel Aviv and across central Israel🚨