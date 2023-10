Μπάιντεν: Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής

Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό θα απευθύνει στις 20:00 ώρα ΗΠΑ (03:00 ώρα Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επέστρεψε στην Ουάσινγκτον μετά το ταξίδι-αστραπή στο Ισραήλ.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ενισχύει την παρουσία του σε μαχητικά αεροσκάφη επιπλέον των δύο ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Μεσόγειο για την υποστήριξη του Ισραήλ.

«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο συνεχιζόμενος βάναυσος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής που είναι μεγαλύτερο από το κόμμα ή την πολιτική», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Hamas’s terrorist attacks against Israel.

The need for humanitarian assistance in Gaza.

Russia’s ongoing brutal war against Ukraine.



We are at a global inflection point that is bigger than party or politics.



Tonight, I'll address the nation at 8:00 PM ET from the Oval Office.