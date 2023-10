Στο στόχαστρο τα δύο ηγετικά στελέχη της Χαμάς - Θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» της επίθεσης

Το Ισραήλ, που ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς, επιμένει ότι όλα τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης έχουν μπει στο στόχαστρό του, αλλά στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι δύο «εγκέφαλοι» της πρωτοφανούς επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να εντοπιστούν και να εκτελεστούν ο Μοχάμεντ Ντέιφ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και ο Γιαχία Σινουάρ, ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα. Αυτή τη φορά, το ανθρωποκυνηγητό πήρε νέα τροπή.

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς έχουν δύο επιλογές: να σκοτωθούν ή να παραδοθούν άνευ όρων. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή», διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007 και θεωρείται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, απάντησε ότι «δεν φοβάται».

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο Γιαχία Σινουάρ και ο Μοχάμεντ αλ Ντέιφ πιθανότατα κρύβονται στις υπόγειες σήραγγες που έχουν κατασκευαστεί από τη Χαμάς στον θύλακα. Οι δύο άνδρες, που από πολλούς Παλαιστίνιους θεωρούνται «ήρωες» επειδή ενσαρκώνουν τον ένοπλο αγώνα κατά της ισραηλινής κατοχής, δρούσαν επί χρόνια στα παρασκήνια. Ειδικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η οργάνωση έχει ένα «σχέδιο Β» εάν χαθούν τα δύο ηγετικά στελέχη της.

🇵🇸 Mohammed #Deif, the leader of #Hamas's Izz al-Din al-Qassam Brigades, organised the deadly assault on Israel.



❓ So who is this little-known character who has managed to elude Israel's intelligence services for over 30 years?#IsraelHamasWar pic.twitter.com/Ae161emLrm