Ισραήλ: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά των τρομοκρατών στη Γάζα - Πάνω από 900 οι νεκροί

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς η Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη όπως ανακοίνωσαν ο Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, ενώ νωρίτερα ο εκπρόσωπός τους προανήγγειλε «σκληρό χτύπημα».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιτίθενται σε στόχους στις περιοχές κοντά στον φράχτη στο Beit Hanon, που χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς για να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση.

A short while ago, IAF fighter jets conducted an intensive aerial strike against targets used by the Hamas terrorist organizations to carry out attacks against Israel in areas adjacent to the security fence in Beit Hanoun in the Gaza strip. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

Μιλώντας στο CNN νωρίτερα προανήγγειλε σκληρά αντίποινα ως απάντηση στην εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ: «Έρχονται σοβαρά πλήγματα: ο ισραηλινός στρατός θα χτυπήσει σκληρά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «οι στόχοι μας πιθανότατα θα αποφασιστούν σήμερα, αύριο από την κυβέρνηση, αλλά αυτό θα γίνει με συγκρατημένο τρόπο».

Παράλληλα, ο Χεχτ εξέφρασε επίσης την ελπίδα του ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ενώσει τα όπλα της με τη Χαμάς, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «κολοσσιαίο λάθος».

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκτεταμένες χερσαίες μάχες, για την εξουδετέρωση των τρομοκρατών της Χαμάς που βρίσκονται σε ισραηλινό έδαφος και την απελευθέρωση των ομήρων από τις ισραηλινές δυνάμεις που, όπως εκτίμησε ο εκπρόσωπος του IDF, αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ, «δεκάδες όμηροι βρίσκονται στην περιοχή της Γάζας»

Υπενθυμίζεται ότι οι όμηροι είναι κυρίως πολίτες (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι) και στρατιώτες, με την Jerusalem Post να κάνει λόγο για περισσότερους από 100 ομήρους.

«Η κτηνώδης επίθεση της Χαμάς είναι έγκλημα πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ» και σημείωσε ότι «απήγαγαν γυναίκες και παιδιά, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και ερχόμενοι σε αντίθεση με τα διδάγματα του Ισλάμ». Θα πληρώσουν το τίμημα», πρόσθεσε.

An operational update from IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari: pic.twitter.com/2QNm29UYZ7 — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Στο μεταξύ ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες στο Ισραήλ η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συνεχώς αυξάνεται καθώς, όπως μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση, ανήλθε σε 500-600, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από τις ισραηλινές Αρχές, ενώ πάνω από 300 είναι οι Παλαιστίνιοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ μέχρι τις 2 το μεσημέρι είχαν διακομισθεί στα νοσοκομεία 2.048 τραυματίες, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

🔴Israel at War: The death toll has risen to 600 Israelis.



Live updates: https://t.co/NNKcCjpveR pic.twitter.com/kCXLzESHeE — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 8, 2023

Αλγεινή εντύπωση και διεθνή κατακραυγή συνεχίζουν να προκαλούν τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στα οποία απεικονίζονται οι δραματικές στιγμές που ζουν οι Ισραηλινοί άμαχοι που έχουν αιχμαλωτιστεί από το πρωί του Σαββάτου από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, υποναύαρχος Χαγκάρι, γνωστοποίησε ότι ο στρατός «εξουδετέρωσε» περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους τρομοκράτες στο νότιο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας και συνέλαβε δεκάδες άλλους, κατά τη διάρκεια των μαχών που ξεκίνησαν χθες.

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός απομακρύνει τους κατοίκους από τους οικισμούς στα σύνορα με τη Γάζα. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι όλοι οι κάτοικοι που ζουν σε πόλεις κοντά στον φράχτη της Γάζας θα εκκενώσουν τις περιοχές εντός 24 ωρών.

«Θα φτάσουμε σε κάθε πόλη μέχρι να εξουδετερώσουμε κάθε τρομοκράτη στις περιοχές του Ισραήλ», ξεκαθάρισε, ενώ αργότερα σε tweet τονίζεται ότι οι οικισμοί που εκκενώνονται είναι Urim, Bari, Nahal Oz, Nativ Hatara, Zikim και ότι η συνέχιση των εκκενώσεων θα γίνει σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης.

דובר צה״ל מדגיש כי בשלב זה מפונים יישובים צמודי גדר (אורים, בארי, נחל עוז, נתיב העשרה, זיקים) ובהתאם להערכת המצב המבצעית התבקשו התושבים להתפנות מבתיהם. המשך הפינויים ייעשו בהתאם להערכת המצב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023

Το πρωί το ισραηλινό πυροβολικό ανταπέδωσε πυρά στο νότιο Λίβανο αφού η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Η τρομοκρατική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

«Οι τοποθεσίες ραντάρ, το Zibdin και το Ruwaisat Al-Alam, βομβαρδίστηκαν με μεγάλο αριθμό βλημάτων πυροβολικού και κατευθυνόμενων πυραύλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 8, 2023

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

16:39 Η διεθνής σκακιέρα, η επόμενη μέρα στη Μ. Ανατολή και η θέση της Ελλάδας. Ανάλυση του διεθνολόγου Γιώργου Κουκάκη στο Liberal.

16:30 Ο επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ μετέβη σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα μετά την επίθεση της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, την μεγαλύτερη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια.

16:20 «Η Χαμάς πρέπει να ηττηθεί και η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι ενωμένη για να υποστηρίξει την εκστρατεία εναντίον της», τονίζει σε ανάρτησή του πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ.

Every hour the dimensions of the horror are revealed. The numbers are rising and the estimates are approaching 600 murdered. The heart and mind can’t contain the Horror. The #Hamas #Terror organisation is a murderous criminal one. Israel will defend itself. This organization… https://t.co/IWpuoeZxsH — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 8, 2023

15:52 Μια 22χρονη Γερμανίδα θεωρείται ότι βρίσκεται βαριά τραυματισμένη και όμηρος της Χαμάς μετά τις χθεσινές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Η οικογένειά της, η οποία ζει στο Ισραήλ, απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Τέσσερις ακόμη Γερμανοί πολίτες κρατούνται από την οργάνωση.

15:37 Ντούντα: Η βία στο Ισραήλ ωφελεί τη Ρωσία, προσθέτει πίεση στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό

Το νέο κύμα βίας που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και του Ισραήλ λειτουργεί υπέρ της Ρωσίας καθώς αποσπά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας από την επιθετικότητα της Μόσχας στην Ουκρανία και μπορεί να οδηγήσει σε νέες μεταναστευτικές πιέσεις στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

15:34 Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που ακολούθησαν την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ. Η σορός του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

15:30 Εκκενώνονται περισσότερες από 20 ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Γάζα εκκενώνονται

Περισσότερες από 20 κοινότητες που βρίσκονται δίπλα στον φράχτη ασφαλείας της Γάζας εκκενώνονται, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.Οι άμαχοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Χαμάς και εν αναμονή της ισραηλινής απάντησης εντός του θύλακα.

15:27 Εκπρόσωπος IDF: Ο ισραηλινός στρατός «θα χτυπήσει σκληρά» μέσα στη Λωρίδα της Γάζας

«Οι στόχοι μας πιθανότατα θα αποφασιστούν σήμερα, αύριο από την κυβέρνηση, αλλά αυτό θα γίνει με συγκρατημένο τρόπο», είπε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

15:08 Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν διαφέρουν από τους τζιχαντιστές του ISIS (pics)

Τις πραγματικές διαστάσεις του τι ακριβώς συμβαίνει από το πρωί του Σαββάτου στο νότιο Ισραήλ αποτυπώνει με ανάρτησή του στο Twitter το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, παραθέτοντας εικόνες με σορούς αμάχων που εκτελέστηκαν από τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες της Χαμάς και πολιτών που κακοποιήθηκαν άγρια και εξευτελίστηκαν κατά τη σύλληψή τους.

15:06 Στους 100 οι Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, πάνω από 100 στρατιώτες και πολίτες κρατούνται όμηροι από τις δυνάμεις της Χαμάς, ενώ έχουν ξεπεράσει τους 2.040 οι τραυματίες

14:58 Ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών ανήλθε σε 500-60

Ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες στο Ισραήλ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανήλθε σε 500-600, όπως μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση.

14:55 Η Χεζμπολάχ στηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς: Τα «όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας»

Οανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χάσεμ Σαφιεντίν είπε ότι «τα όπλα και οι ρουκέτες» της τρομοκρατικής οργάνωσής του είναι με τους τρομοκράτες της Χαμάς που πραγματοποίησαν χθες επίθεση στο Ισραήλ.

14:45 Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε να κηρύξει πόλεμο

Για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ του 1973 το Ισραήλ κυρήσσει πόλεμο. Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το Ισραήλ ήταν «σε πόλεμο», αλλά η έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επιτρέπει «σημαντικές στρατιωτικ'ες δραστηριότητες», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου, σύμφωνα με τους Times of Israel.

14:33 Ταυτοποιήθηκαν 44 Ισραηλινοί στρατιώτες και 30 αξιωματούχοι ασφαλείας που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς

Οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν το θάνατο 44 στρατιωτών και 30 αξιωματικών ασφαλείας που σκοτώθηκαν από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας που σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί και συνοριοφύλακες και μέλη της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας του Ισραήλ, το Yamam.

14:24 Πάπας Φραγκίσκος: Κάθε πόλεμος αποτελεί ήττα

«Είμαι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, προσεύχομαι υπέρ αυτών, και όλων όσοι ζουν ώρες αγωνίας και τρόμου. Πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις και να σιγήσουν τα όπλα», ανέφερε.

14:10 Γερμανία: Κοινή δήλωση στήριξης του Ισραήλ από SPD, Πρασίνων, CDU, FDP και CSU

Η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ αποτελεί υποχρέωσή μας και "λόγο του κράτους" μας», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων, των Φιλελευθέρων (FDP), του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU).

13:45 Νέα βίντεο ντροπής: Εξευτελισμός αμάχων ομήρων και παιδιών

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στα οποία απεικονίζεται οι δραματικές στιγμές που ζουν οι Ισραηλινοί άμαχοι που έχουν αιχμαλωτιστεί από το πρωί του Σαββάτου από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Ενδεικτικό των αποτρόπαιων εγκλημάτων είναι η απαγωγή, δολοφονία και περιφορά σαν τρόπαιο του άψυχου σώματος Γερμανίδας τουρίστριας από τη Χαμάς.

#NoaArgamani 25, was kidnapped by Hamas terrorists while at a trance music rave near the Gaza border. Noa Argamani can be seen screaming for her life as Hamas terrorists cart her away on a motorcycle. Noa Argamani was attending the 👇 #Israel #IsraelUnderAttack #Palestine 1/2 pic.twitter.com/MJpldGUe7d — Shailesh Gajula (@shailesh_gajula) October 8, 2023

13:51 Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από το Πεκίνο

Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από την Κίνα, μια χώρα την οποία θεωρεί φιλική, δήλωσε σήμερα ο Γιούβαλ Γουάκς, ανώτερος αξιωματούχος στην ισραηλινή πρεσβεία στο Πεκίνο.

13:30 Αλεξιπτωτιστές της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη

Το ισραηλινό κανάλι 14 του Ισραήλ μετέδωσε πως περίπου 20 αλεξιπτωτιστές «προσγειώθηκαν» στο Κιμπούτζ Μάγκερν στα ανατολικά της Λωρίδας της Γάζας πριν λίγο και μάχονται με τον στρατό του Ισραήλ.

13:01 Αίγυπτος: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε δύο Ισραηλινούς τουρίστες και έναν Αιγύπτιο

Δύο Ισραηλινοί τουρίστες και ο Αιγύπτιος ξεναγός τους σκοτώθηκαν σήμερα από τις σφαίρες αστυνομικού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στις υπηρεσίες ασφαλείας, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

12:48 ΥΠΕΞ: Δρομολογούνται διαδικασίες επαναπατρισμού 149 Ελλήνων από το Ισραήλ

Δρομολογούνται άμεσα διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνηση των Ελλήνων, που βρίσκονται στο Ισραήλ, στο αεροδρόμιο ώστε να πραγματοποιηθεί ο επαναπατρισμό τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ.

12:43 Νότιο Ισραήλ: Υπό τον έλεγχο του στρατού οι περισσότερες περιοχές, συνεχίζονται οι μάχες με τους τρομοκράτες

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Haaretz», οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού συγκρούστηκαν με 10 τρομοκράτες στον αστυνομικό σταθμό του Σντερότ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και πλέον υπάρχει εικόνα ότι ολόκληρη η περιοχή έχει περάσει και πάλι υπό ισραηλινό έλεγχο.

12:36 Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός σκοτώθηκαν από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς

Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και σε μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι επικεφαλής της κυβέρνησης των δύο αυτών ασιατικών αρχών.

12:23 Η Παλαιστινιακή Αρχή ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου

Η Παλαιστινιακή Αρχή υπέβαλε υπόμνημα την Κυριακή με το οποίο ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

12:15 Ισραήλ: Μπαράζ χτυπημάτων με drones κατά θέσεων τρομοκρατών

«UAV της IAF έπληξαν μια σειρά από ομάδες τρομοκρατών στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας» αναφέρει σε ανάρτησή της και σημειώνε ότι «τρεις τρομοκράτες που προσπάθησαν να πλησιάσουν τον φράχτη ασφαλείας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ανατράπηκαν. Επιπλέον, επτά τρομοκράτες αναχαιτίστηκαν στο Κιμπούτς Κφαρ Άζα», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ

11:53 Σύσκεψη πρωθυπουργού, Υπ. Άμυνας και Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων για εκτίμηση της κατάστασης

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ιώβ Γκάλαντ και ο αρχηγός της IDF πραγματοποίησαν αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

11:38 Έξι κτήρια χτυπήθηκαν από πυραύλους της Χαμάς - Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

One Israeli critically wounded, six buildings hit in rocket attack on southern city of Sderothttps://t.co/LGE2RUrBAp — Haaretz.com (@haaretzcom) October 8, 2023

11:34 Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε ότι «κατευθύνει μια μεγάλη πυραυλική επίθεση στον οικισμό Σντερότ με 100 πυραύλους», στο Telegram.

11:25 Ισραηλινές δυνάμεις αποτρέπουν επίθεση Παλαιστίνιων μαχητών σε παράκτια περιοχή

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους τρομοκράτες από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού. «Πεζοναύτες των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The Israeli Navy says it killed five Palestinian terrorists hiding on the Zikim beach pic.twitter.com/kKNh3Tfq9s — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

11:20: Το Ισραήλ απομακρύνει κατοίκους από οικισμούς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα

Οισραηλινός στρατός εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

10:35 Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις: Έχουμε «εξουδετερώσει» τουλάχιστον 400 τρομοκράτες

Διεξήχθησαν 500 αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας και έχουν εξουδετερωθεί τουλάχιστον 400 τρομοκράτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF Ντανιέλ Χαγκάρ το πρωί της Κυριακής.

10:02 Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν άνδρο του αρχηγού πληροφοριών της Χαμάς στη Γάζα (vid)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι έπληξαν το σπίτι - άνδρο του αρχηγού των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα τους Times of Israel.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתית צבאית בביתו של ראש מחלקת המודיעין בארגון הטרור חמאס.



צה"ל ממשיך בשעה זו בתקיפות ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/GlxAdbcrsp — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023

09:52 Πρεσβεία Ισραήλ στις ΗΠΑ: Απήχθησαν 100 Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες

Ο αριθμός των ομήρων, πολιτών και στρατιωτών, από το νότιο Ισραήλ και τη Γάζα φτάνει τους 100 μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο ανάρτηση της ισραηλινής πρεσβείας στις ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία το μεσημέρι αφαιρέθηκε από το λογαριασμό που διατηρεί η πρεσβεία στο Twitter, καθώς μεταβάλλεται ο αριθμός των αιχμαλώτων.

09:40 Guardian: Τι σχεδιάζει να πετύχει η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και γιατί τώρα

Τους στόχους της Χαμάς πίσω από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες στο Ισραήλ και την πολεμική κλιμάκωση που ακολούθησε διερευνά αρθρογράφος του Guardian, απαντώντας στα δύο βασικά ερωτήματα αμέσως μετά την αιφνιδιαστική επίθεση: τι σχεδιάστηκε να επιτύχει η επίθεση και γιατί τώρα.

09:10: Μπορέλ: Προτεραιότητά μας η αποκλιμάκωση της βίας και η απελευθέρωση των ομήρων

Για «μια από τις πιο τραγικές ημέρες της ιστορίας του Ισραήλ» έκανε λόγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ. Σημείωσε ότι συνομίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν και εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταδίκη μας της βίας και της τρομοκρατίας».

09:04 Χεζμπολάχ: Επιτέθηκε σε τρία φυλάκια των Ισραηλινών (vid)

Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

08:56 BBC: Πώς φτάσαμε στη σύγκρουση με τη Χαμάς

Πενήντα χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, ο οποίος ξεκίνησε με αιφνιδιαστική επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας στο Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση πυροδοτώντας ισχυρή αντίδραση από το Ισραήλ. Τουλάχιστον 250 είναι οι νεκροί Ισραηλινοί.

08:37 Απειλές αξιωματούχου της Χαμάς: «Η επίθεσή μας μόλις ξεκίνησε»

Η επίθεση της οργάνωσης βρίσκεται μόλις στα αρχικά της στάδια, δήλωσε το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χουσάμ Μπαντράν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

08:14 Ανησυχία Κίνας για τις συγκρούσεις, έκκληση σε όλες τις πλευρές για «αυτοσυγκράτηση»

«Η Κίνα ανησυχεί βαθιά για την τωρινή κλιμάκωση των εντάσεων και της βίας μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ και καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να παραμείνουν ψύχραιμες και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να προχωρήσουν σε κατάπαυση πυρός άμεσα, να προστατεύσουν τους αμάχους και να εμποδίσουν μια νέα επιδείνωση της κατάστασης», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

08:08 Το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε σήμερα το πρωί το νότιο Λίβανο ως απάντηση σε πυρά που προέρχονταν από αυτή την περιοχή, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί.

«Το ισραηλινό πυροβολικό πλήττει περιοχή του Λιβάνου από όπου προήλθαν πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης.

08:00 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν-Σούκρι

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, με την ελπίδα ότι το Κάιρο θα μεσολαβήσει για να τερματιστεί η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε στον αιγύπτιο ομόλογό του «την κατεπείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί ο άμεσος τερματισμός της αποτρόπαιης επίθεσης που εξαπέλυσαν τρομοκράτες της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

