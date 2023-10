Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν διαφέρουν από τους τζιχαντιστές του ISIS (pics)

Τις πραγματικές διαστάσεις του τι ακριβώς συμβαίνει από το πρωί του Σαββάτου στο νότιο Ισραήλ αποτυπώνει με ανάρτησή του στο Twitter το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Παραθέτοντας εικόνες με σορούς αμάχων που εκτελέστηκαν από τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες της Χαμάς και πολιτών που κακοποιήθηκαν άγρια και εξευτελίστηκαν κατά τη σύλληψή τους, το ισραηλινό ΥΠΕΞ τονίζει πως για τις πράξεις αυτές είναι υπεύθυνοι τρομοκράτες που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

«Σκεφτήκαμε αν θα μοιραζόμασταν ή όχι αυτές τις φρικτές εικόνες, αλλά ο κόσμος πρέπει να μάθει τι αντιμετωπίζουμε. Αυτοί δεν είναι "μαχητές της ελευθερίας". Είναι τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τρομοκράτες του ISIS. Ίδιες τακτικές, διαφορετικά ονόματα. Σφαγιάζουν οικογένειες, απαγάγουν γιαγιάδες. Βεβηλώνουν πτώματα. Βοηθήστε μας να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

We debated whether or not to share these horrific images, but the world needs to know what we are up against.



These aren’t “freedom fighters”. They are Hamas terrorists, but no different than ISIS terrorists.



Same tactics, different names.



Butchering families, kidnapping… pic.twitter.com/73L4KpbZmV