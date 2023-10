Ισραήλ: Βολές πυροβολικού προς τις φάρμες Σεμπάα στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ βολών πυροβολικού στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, μετά από επίθεση με ρουκέτες από τη Χεσμπολάχ σε τρεις ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στις αμφισβητούμενες φάρμες Σεμπάα.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο, σημειώθηκε η πιο σοβαρή επίθεση των τελευταίων ετών από τρομοκράτες της Χαμάς σε ισραηλινές πόλεις και άφησε πίσω της τουλάχιστον 250 Ισραηλινούς νεκρούς, ενώ άλλοι 230 πολίτες της Γάζας σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς αντιποίνων του Ισραήλ.

Η Χεσμπολάχ, ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, είπε ότι είχε εκτοξεύσει κατευθυνόμενους πυραύλους και βολές πυροβολικού σε τρεις θέσεις στις φάρμες Σεμπάα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εκτόξευσε βολές πυροβολικού σε μια περιοχή του Λιβάνου όπου εκτοξεύτηκαν διασυνοριακά πυρά όλμων. «Το πυροβολικό του Ισραήλ, πλήττει αυτήν τη στιγμή την περιοχή στον Λίβανο από όπου πραγματοποιήθηκαν οι βολές», ανέφερε στο Χ (πρώην Twitter), Ο στρατός του Ισραήλ είπε επίσης ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του έπληξε μια θέση της Χεσμπολάχ στην περιοχή Χαρ Ντοβ, μια περιοχή στη Σεμπάα.

In response to a Hezbollah attack from Lebanon into Israel, IDF Artillery struck targets in the area.



An IDF UAV also struck Hezbollah terrorist infrastructure in the area of Mount Dov.



The IDF has taken preparational measures for this type of possibility. We will continue to…