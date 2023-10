Ισραηλινές δυνάμεις αποτρέπουν επίθεση τρομοκρατών της Χαμάς σε παράκτια περιοχή

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους τρομοκράτες από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

«Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF.

Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων, πρόσθεσε ο ίδιος. Το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πρόσωπα αυτά σκοτώθηκαν, κάτι που δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος.

5 terrorists who were hidden in the Zikim Beach in Israeli territory were identified by IDF naval soldiers. They targeted the terrorists and prevented their infiltration into civilian areas.



We will not stop until we find all of the infiltrated terrorists and root them out.