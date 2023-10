Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στα οποία απεικονίζεται οι δραματικές στιγμές που ζουν οι Ισραηλινοί άμαχοι που έχουν αιχμαλωτιστεί από το πρωί του Σαββάτου από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Σε ένα τέτοιο βίντεο, εμφανίζεται τετραμελής οικογένεια Ισραηλινών να κρατείται αιχμάλωτη από Παλαιστίνιους τρομοκράτες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι σκοτώθηκε από τους τρομοκράτες, με τα υπόλοιπα μέλη να εκλιπαρούν για τη ζωή τους.

«Η αδελφή μου πέθανε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει πίσω;», ακούγεται να ρωτάει κλαίγοντας η άλλη κόρη της οικογένειας και ο μικρός αδελφός της.

«Όχι» απαντά η μητέρα, η οποία σπαράζει και προσπαθεί να δώσει κουράγιο στα δύο παιδιά της». Και ο μικρός συνεχίζει απαρηγόρητος: «Μπαμπά, γιατί τα χέρια σου έχουν αίμα;».

Στο σημείο αυτό ακούγεται η φωνή του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, που δεν διακρίνεται στο βίντεο, να λέει: «Ησύχασε, ησύχασε, πήγε στον Παράδεισο».

Άγνωστη είναι η τύχη της οικογένειας και αν τα μέλη της είναι ακόμα ζωντανά...

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel.



As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Εικόνες ντροπής

Δεκάδες Ισραηλινοί άμαχοι και στρατιώτες κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς.

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα με την κακοποίηση και τον εξευτελισμό που υφίστανται οι άμαχοι που πιάνονται όμηροι από τους τρομοκράτες, προκαλούν αποτροπιασμό.

"The purpose of the #Hamas operation in #Israel is to take hostages," said Dawood Shihab, a spokesman for the Palestinian Islamic Jihad group.



He said it was needed for two purposes - the exchange of #Palestinians in Israeli prisons and to prevent an Israeli ground operation in… pic.twitter.com/WZ30vcvHd4 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

#Hamas militants took 17 Nepalese citizens hostage



Nepalese worked in the fields on the border areas of #Israel. Now they have been captured and taken to #Gaza. Nothing is known yet about their fate. pic.twitter.com/VTcCW582S7 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Μητέρα με δύο μικρά παιδιά απήχθησαν από τη Χαμάς

Με ανάρτησή του στο Twitter η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα δημοσιεύει φωτογραφία μιας Ισραηλινής μητέρας και τα δύο μικρά παιδιά της, που απήχθησαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Όπως αναφέρει: «Αυτή η Ισραηλινή μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της απήχθησαν και πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς. Αυτή τη στιγμή κρατούνται από τρομοκράτες της Χαμάς. Η οικογένειά τους ζητά να μοιραστούμε τις φωτογραφίες τους. Ας είναι ζωντανοί…»

Αυτή η #Ισραηλινή μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της απήχθησαν και πιάστηκαν όμηροι από τη #Χαμάς.

Αυτή τη στιγμή κρατούνται από τρομοκράτες της Χαμάς.

Η οικογένειά τους ζητά να μοιραστούμε τις φωτογραφίες τους.

Ας είναι ζωντανοί… 🙏🏻 https://t.co/ybZjwOqEK6 — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 8, 2023

Η Χαμάς απήγαγε, δολοφόνησε και περιέφερε σαν τρόπαιο το άψυχο σώμα Γερμανίδας τουρίστριας

Στη 30χρονη Γερμανία Σάνι Λουκ ανήκει η σορός της γυναίκας που περιέφεραν σαν τρόπαιο οι τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα, λίγες ώρες μετά την εισβολή τους στο ισραηλινό έδαφος. Η Σάνι είχε μεταβεί στο νότιο Ισραήλ για να παρακολουθήσει μουσικό φεστιβάλ.

Title: Tragic Fate of German Citizen @shanukkk in Gaza: Identifying the Woman Seen in Disturbing Video



Description: The woman whose body was captured in a video inside a van driven by terrorists to Gaza has now been identified as 30-year-old Shani Look, a German citizen. Shani… pic.twitter.com/MhNh4MkM45 — VIDEOMATTPRESENTS (@OffTopicShow2) October 8, 2023

Η μητέρα της Σάνι, της γυναίκας της οποίας το πτώμα εθεάθη σε βίντεο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που οδηγούσαν Παλαιστίνιοι τρομοκράτες στη Γάζα. Επιβεβαίωσε ότι είχε δει την κόρη της στο βίντεο & ζήτησε τη βοήθεια του κοινού για περισσότερες πληροφορίες.

Το μουσικό φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχε η Σάνι ήταν ένα από τα πρώτα σημεία που δέχτηκε επίθεση από την τρομοκρατική ομάδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ περισσότεροι πιάστηκαν όμηροι από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Σε ένα δεύτερο βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται μια γυναίκα να φωνάζει:«Μη με σκοτώσετε» και να απομακρύνεται με μοτοσικλέτα από έναν ένοπλο. Πρόκειται για την 25χρονη Νόα Αργκαμάνι, η οποία απήχθη, όπως και ο φίλος της, από τους τρομοκράτες.

#NoaArgamani 25, was kidnapped by Hamas terrorists while at a trance music rave near the Gaza border. Noa Argamani can be seen screaming for her life as Hamas terrorists cart her away on a motorcycle. Noa Argamani was attending the 👇 #Israel #IsraelUnderAttack #Palestine 1/2 pic.twitter.com/MJpldGUe7d — Shailesh Gajula (@shailesh_gajula) October 8, 2023

Μιλώντας σε ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, ο πατέρας της απηύθυνε δραματική έκκληση για την απελευθέρωσή της.