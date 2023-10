Ισραήλ: Μπαράζ χτυπημάτων με drones κατά θέσεων τρομοκρατών

Μαζικά χτυπήματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) κατά θέσεων των τρομοκρατών της Χαμάς ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ.

«UAV της IAF έπληξαν μια σειρά από ομάδες τρομοκρατών στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας» αναφέρει σε ανάρτησή της και σημειώνε ότι «τρεις τρομοκράτες που προσπάθησαν να πλησιάσουν τον φράχτη ασφαλείας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ανατράπηκαν. Επιπλέον, επτά τρομοκράτες αναχαιτίστηκαν στο Κιμπούτς Κφαρ Άζα».

IAF UAVs struck a number of terrorist squads in the area surrounding the Gaza Strip overnight



Three terrorists attempting to approach the security fence in the northern Gaza Strip were thwarted. In addition, seven terrorists were thwarted in Kibbutz Kfar Aza.