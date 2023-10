Αίγυπτος: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε δύο Ισραηλινούς τουρίστες και έναν Αιγύπτιο

Δύο Ισραηλινοί τουρίστες και ο Αιγύπτιος ξεναγός τους σκοτώθηκαν σήμερα από τις σφαίρες αστυνομικού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στις υπηρεσίες ασφαλείας, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Σαβαρί της Αλεξάνδρειας. Ο δράστης συνελήφθη. Την είδηση επιβεβαίωσε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη επίθεση κατά Ισραηλινών πολιτών στην Αίγυπτο εδώ και δεκαετίες.

«Ένας αστυνομικός στην Αλεξάνδρεια άνοιξε πυρ αδιακρίτως με το ιδιωτικό του όπλο εναντίον μιας ομάδας Ισραηλινών τουριστών (...). Δύο τουρίστες σκοτώθηκαν, καθώς και ένας Αιγύπτιος και ο αστυνομικός συνελήφθη", ανέφερε η τηλεόραση Extra news, επικαλούμενη πηγή ασφαλείας.

