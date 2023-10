Πόλεμος στο Ισραήλ

Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο ισραηλινός στρατός, την επομένη της άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σφυροκοπώντας τη Λωρίδα της Γάζας.

Αιματηρές συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε νότιο Ισραήλ και Γάζα με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 480, ενώ τρομοκρατικά χτυπήματα εξαπέλυσε και η Χεζμπολάχ από το Λίβανο.

Το ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε σήμερα πυρά στο νότιο Λίβανο αφού η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τον βομβαρδισμό ισραηλινής στρατιωτικής θέσης σε αμφισβητούμενη περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν: «Οι τοποθεσίες ραντάρ, το Zibdin και το Ruwaisat Al-Alam, βομβαρδίστηκαν με μεγάλο αριθμό βλημάτων πυροβολικού και κατευθυνόμενων πυραύλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ισραηλινοί στρατιώτες απελευθέρωσαν δύο πολίτες που κρατούνταν όμηροι από ενόπλους μέσα σε σπίτι, στην πόλη Οφακίμ (νοτιοδυτικά), σκοτώνοντας τους τέσσερις εισβολείς, μεταδίδουν σήμερα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ. Επισημαίνεται πως ένα παιδί ήταν μεταξύ των δύο απελευθερωθέντων ομήρων.

Στη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν τρεις ισραηλινοί στρατιώτες.

Νωρίτερα, η ισραηλινή τηλεόραση είχε μεταδώσει πως απελευθερώθηκαν όμηροι στο κιμπούτς Μπεερί (σ.σ. κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας).

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, «εξουδετερώθηκαν» οι ένοπλοι που κρατούσαν ομήρους σε εστιατόριο. Ο αριθμός των ομήρων που απελευθερώθηκαν δεν έχει διευκρινιστεί. Χθες Σάββατο, το ισραηλινό δίκτυο N12 έκανε λόγο για περίπου 50 ομήρους στο κιμπούτς Μπεερί.

Αιματηρές συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Δυτική Όχθη, ενώ τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη συνέχισαν να χτυπούν τη Γάζα το πρωί της Κυριακής, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ζήτησαν από τους κατοίκους του Ισραήλ να εκκενώσουν την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν στο έδαφος γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τρομοκράτες της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σκόρπισαν τον όλεθρο χθες Σάββατο σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, εξαπολύοντας μια ευρείας κλίμακας επίθεση κατά την οποία σκότωσαν περισσότερους από 250 Ισραηλινούς και απήγαγαν δεκάδες άλλους, μεταφέροντας ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ πριν από 50 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτήν τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους. «Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο», τόνισε. «Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας - έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων - θα εξαπλωθεί στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

Σε ομιλία του, ο Ισμαήλ Χανίγια διατύπωσε απειλές για το τέμενος Αλ Ακσά, καταγγέλλοντας τις πρωτοβουλίες για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα υποστήριξε ότι «ο αριθμός των ομήρων που έχουμε είναι πολλαπλάσιος από ό,τι λέει ο Νετανιάχου», ενώ η Χεζμπολάχ, μια λιβανέζικη τρομοκρατική ομάδα που συμμάχησε με το Ιράν, τη Συρία και τη Χαμάς, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να επιτεθεί στο Ισραήλ από τον βορρά, εάν το Ισραήλ μετακινήσει στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας. «Εάν το Ισραήλ μετακινήσει χερσαία στρατεύματα στη Γάζα, θα συναντήσουν όλες τις δυνάμεις μας στο βορρά», απείλησε η Χεζμπολάχ.

#Israel continues to strike the #Gaza Strip



At the same time, Hamas spokesman Abu Obeida said that "the number of hostages we have is many times more than Netanyahu says."



Meanwhile, Hezbollah, a Lebanese terrorist group allied to Iran, Syria and Hamas, said it was ready to… pic.twitter.com/CmV9GrBrYp