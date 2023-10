Χεζμπολάχ: Επιτέθηκε σε τρία φυλάκια των Ισραηλινών (vid)

Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η οργάνωση ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι η επίθεση είχε στόχο τρία φυλάκια, συμπεριλαμβανομένης μιας «τοποθεσίας ραντάρ» στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα, μια λωρίδα γης που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και που ο Λίβανος διεκδικεί ως δική του.

Το Ισραήλ ανταπάντησε σήμερα πλήγματα πυροβολικού στον νότιο Λίβανο.

Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ