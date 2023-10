ΥΠΕΞ: Δρομολογούνται διαδικασίες επαναπατρισμού 149 Ελλήνων από το Ισραήλ

Δρομολογούνται άμεσα διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνηση των Ελλήνων, που βρίσκονται στο Ισραήλ, στο αεροδρόμιο, ώστε να πραγματοποιηθεί ο επαναπατρισμό τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ.

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, είναι σε συνεχή επαφή με Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Ήδη έχει καταγραφεί συνολικός αριθμός 149 Ελλήνων επισκεπτών και δρομολογούνται άμεσα διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνησή τους στο αεροδρόμιο και τον επαναπατρισμό τους».

Άμεση ήταν η καταδίκη, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, της σημερινής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

We strongly condemn today's launch of heavy rocket attacks against Israel. We stand with Israel.