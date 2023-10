Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις: Έχουμε «εξουδετερώσει» τουλάχιστον 400 τρομοκράτες

Ο ανώτατος εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, ανακοίνωσε ότι ο στρατός «εξουδετέρωσε» περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους τρομοκράτες στο νότιο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας και συνέλαβε δεκάδες άλλους, κατά τη διάρκεια των μαχών που ξεκίνησαν χθες.

«Από αυτήν την ώρα, υπάρχουν δυνάμεις που μάχονται στο [Kibutz] Kfar Aza, υπάρχουν έρευνες σε μεγάλο αριθμό πόλεων. Υπάρχουν δυνάμεις των IDF σε όλες τις πόλεις, δεν υπάρχει πόλη που να μην έχει δύναμη IDF», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χαγκάρι ανέφερε ότι οι αποστολές του Ισραηλινού Στρατού είναι να εκκενώσουν όλους τους κατοίκους από πόλεις στα σύνορα της Γάζας, να τερματίσουν τις μάχες στο ισραηλινό έδαφος, να ελέγξουν τις παραβιάσεις στο φράγμα ασφαλείας και να συνεχίσουν τα χτυπήματα εναντίον τρομοκρατικών τόπων στη Λωρίδα.

«Διεξήχθησαν 500 αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας και έχουν εξουδετερωθεί τουλάχιστον 400 τρομοκράτες», αναφέρει και σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός Αμυντικός Στρατός.

